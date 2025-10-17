Biby Gaytán así reacciona a que actriz de Televisa exhiba amorío con Eduardo Capetillo Jr

Ciudad de México.- En medio de la expectativa generada por la participación de Fabiola Campomanes en La Gran VIP, la reconocida actriz, Biby Gaytán, madre de Eduardo Capetillo Jr., en entrevista reaccionó con elegancia y cariño ante los rumores que alguna vez vincularon sentimentalmente a su hijo con la actriz: "Fabiola es una reina y solo le deseo éxito, alegría y felicidad como a todos", expresó Biby, dejando claro que no hay espacio para la especulación en su corazón.

Debido a que existe la posibilidad de que Campomanes hable del polémico tema en el reality de TV Azteca, Gaytán respondió con humor y firmeza: "Ay, no lo sé… yo me puedo hacer responsable solo de mí. Hasta crees que de mi hijo adulto". Los señalamientos sobre un presunto romance entre Fabiola y Lalo Jr. surgieron en 2023, cuando ambos coincidieron en MasterChef Celebrity. La diferencia de edades, que es más de 20 años, y su cercanía en el programa despertaron especulaciones en redes sociales.

Pese a ello, Fabiola negó rotundamente cualquier relación sentimental, calificando los comentarios como malintencionados y asegurando que entre ellos solo existe una amistad basada en respeto y cariño. La situación tomó tal relevancia que incluso Biby fue cuestionada en ese entonces, aunque siempre con una actitud respetuosa y sin alimentar la controversia. Ahora, con Fabiola dentro de la emisión de realidad, algunos se preguntan si aprovechará el espacio para hablar sobre aquel episodio que tanto dio de qué hablar.

"Problemas siempre va a haber": Biby Gaytán y Eduardo Capetillo desmienten rumores de separación.

Por otro lado, la exintegrante de Timbiriche también aprovechó para reflexionar sobre los dimes y diretes que rodean a su familia, incluyendo la supuesta crisis matrimonial entre ella y Eduardo Capetillo: "Los rumores son parte del show business, ¿no? Así es", dijo, reafirmando que su unión con Eduardo sigue sólida y llena de amor: "No tenemos con qué agradecerle a la gente tan linda que nos recuerda y con muchos de ellos tuvimos la fortuna de crecer también".

Conjuntamente, Biby se mostró emocionada por el talento y estilo de su hija Ale Capetillo, quien recientemente brilló en la Semana de la Moda en París al recrear uno de los looks más icónicos de su madre: "Mis hijas son mi inspiración", confesó la artista, revelando que incluso ella se animó a copiarle un peinado de trenzas que le fascinó.

Con ternura, la exTimbiriche cerró su mensaje hablando de su rol como madre: "Todos mis hijos, pero mis tres mayores, como ya están en una edad adulta, les aprendo y los gozo. Cada uno me inspira a darle gracias a la vida por tenerlos como hijos. Son lo máximo, mis gordos".

¡La apoya! Biby Gaytán habla acerca de los rumores que existen entre Fabiola Campomanes y su hijo Eduardo Capetillo Jr., asegura que Fabiola es una reina y le desea éxito en #LaGranjaVIP

uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVO… pic.twitter.com/cmZtj1NldM — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 17, 2025

