¿Demandará? Abelito aparece en publicación política de Máynez y rompe el silencio

Ciudad de México.- Desde que terminó La Casa de los Famosos México, edición 2025, el tercer lugar del popular reality show, Abelito, sigue cosechando triunfos y el público realmente lo adora. Es tanto el reconocimiento que obtuvo tras su paso por el programa de Televisa que ahora incluso el ex candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, sin su autorización, lo involucró en un asunto político.

Por supuesto, esto generó controversia y desató dudas entre los internautas, pues algunos pensaban que el joven de 25 años de edad estaba de acuerdo con el funcionario para que usara su imagen con el objetivo de promover una agenda de inclusión en el país. Sin embargo, el creador de contenido confirmó que esto no es cierto, lo que podría provocar serios problemas legales a Máynez.

¿Qué hizo Jorge Álvarez Máynez?

En su perfil de Instagram, Máynez subió una edición de Abelito y le añadió un escrito en el que enfatizaba que Movimiento Ciudadano estaba trabajando por la inclusión: "¿Apoyaste a Abelito? Trabajemos por una causa. Esta es la propuesta de Movimiento Ciudadano para las personas de talla baja. Proponemos ajustes a espacios públicos y privados para que la inclusión sea real. Promovemos el uso de equipamiento y mobiliario con diseño universal pensado para todas las personas, no para una sola estatura".

Abelito rompió el silencio

En un reciente encuentro con diversos medios de comunicación, el originario de Villanueva, Zacatecas, mencionó que su equipo ya estaba investigando el tema, comenzando por su manager. Según el influencer, se enteró de lo sucedido porque alguien le envió una captura de pantalla. Además, los reporteros aprovecharon para preguntarle si planeaba incursionar en la política. Para sorpresa de algunos, sus respuestas dieron a entender que sí ha recibido propuestas.

"Justamente mi mánager está a punto de checar eso. En la mañana fue cuando me llega la noticia, me mandan screenshot del uso de imagen y todo, pero, pues algo ya que lo va a tratar, pues, mi mánager para ver, eh, si en realidad afecta o no, y ellos son los que se encargan de ver qué procede", puntualizó, mientras bromeaba sobre los memes que surgieron a raíz de este asunto. "Eh, es lo que estoy viendo. Me estaba mandando esa madre que salía en fotos de, de, de algo de política y de imágenes, pero, eh, no, no hemos tratado todavía nada. Estamos, pues bueno, recibiendo algunas propuestas".

Fuente: Tribuna del Yaqui