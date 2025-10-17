Drama en Televisa: Integrante de 'Hoy' estalla contra Sofía Rivera Torres por fuerte motivo

Ciudad de México.- La reconocida integrante del programa Hoy y maestra de baile, Ema Pulido, acaba de volver a desatar el drama en Televisa, ya que fiel a su estilo sincero y sin pelos en la lengua, ha estallado furiosa en contra de la reconocida actriz y presentadora mexicana, Sofía Rivera Torres, asegurando que tiene un muy fuerte motivo para ser muy severa con ella y su pareja de baile, Rodrigo Romeh.

El pasado lunes 13 de octubre, en el programa Hoy dieron por iniciada la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, en el que presentaron formalmente a las 12 parejas que van a estar compitiendo para coronarse en el primer lugar. Este viernes 17 de octubre, fue la primera competencia entre las parejas con más bajas calificaciones y ya se ha dado una idea de los rivales favoritos del público, aunque por el momento se eligió mantener todos en competencia.

Pero, como ninguno sabía que serían salvados de último momento, la competencia se realizó como sí fuera a haber un eliminado, y como suele suceder cada viernes, las tensiones se elevaron hasta el cielo, tanto que la maestra Ema no se pudo contener y estalló en contra de la exhabitante de La Casa de los Famosos México y Romeh, dejando a todos los presentes en shock, por su inesperado motivo.

Desde el primer baile de la pareja, Pulido declaró que les tenía mucha fe y les pidió más empeño, y ahora, este viernes 17 de octubre, al estar sentenciados, la maestra se dijo molesta y decepcionada, pues considera que están desperdiciando todo lo que tienen a su favor: "Sí estoy enojada, porque los dos son jóvenes, son guaos, carismáticos, sin embargo, no les creo nada de lo que hacen, nada más se mueven por moverse".

Según lo dicho por la denominada 'Juez de Hierro', la pareja de baile tiene mucho talento y si ahora han sorprendido al moverse bien, pese a que no están dando su 100, cuando lo den, podrían hasta ganar, por lo que les exigió que lo aprovechen: "Tienen un potencial están usando el 30 por ciento de su talento, y ustedes mismos no lo saben, no se lo creen, no lo quieren aprovechar". Al cuestionarles directamente que estaban esperando, Sofía dijo que "pues por weyes", no se creían ese talento, pero que ya iban a hacerle caso.

