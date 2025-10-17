El tenor Andrea Bocelli canta para el presidente Donald Trump en la Casa Blanca (VIDEO)

Washington, D.C.- Andrea Bocelli, reconocido tenor italiano, es actualmente considerado una de las mejores voces de la ópera moderna. El artista de talla internacional sorprendió a los internautas cuando se difundió un video en el que interpreta su tema más famoso, Con te partirò (Por ti volaré), en el Despacho Oval, para el deleite del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La situación ocurrió antes de la cumbre entre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el político conservador estadounidense. Se desconoce si la visita del multiinstrumentista estuvo relacionada con la reunión de los funcionarios. De hecho, el material audiovisual, en el que se escucha la magnífica voz del hombre de 67 años resonando en toda la oficina, fue publicado por la asistente especial de Trump, Margo Martin a través de la red social X (antes Twitter).

Lo que más llama la atención de todo este asunto es que el cantante, quien ha vendido más de 75 millones de discos alrededor del mundo, es conocido por su apoyo a Ucrania; incluso con anterioridad ha participado en campañas de recaudación de fondos para refugiados de guerra. Actualmente tiene un perrito llamado Jack, que antes de estar a su lado resultó herido durante uno de estos enfrentamientos.

Donald Trump y Andrea Bocelli

Cabe recordar que, durante la primera campaña presidencial de Donald Trump (2016), Bocelli rechazó la invitación del equipo del político para un acto oficial, por lo que ahora muchos se preguntan qué motivó este cambio tan drástico. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el tenor no se ha pronunciado sobre el tema en sus redes sociales, pues solo publicó una historia en Instagram donde juega ajedrez.

President Trump meets with Andrea Bocelli in the Oval Office while listening to Andrea Bocelli…??uD83CuDFB6uD83CuDDFAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/IXzFEgSlOD — Margo Martin (@MargoMartin47) October 17, 2025

Entre los internautas, las opiniones están divididas, y algunos han compartido reflexiones más profundas: "Trump reunido con Andrea Bocelli en la Oficina Oval crea una imagen icónica de poder y arte en un solo cuadro. Pero detrás del espectáculo, millones aún luchan con las realidades de la inflación, la deuda y la división. Momentos como este parecen históricos, pero también muestran cuán fácilmente el simbolismo puede eclipsar la sustancia", destacó @Tervstone.

Fuente: Tribuna del Yaqui