Ex de Alicia Villarreal estaría bajo investigación del FBI; lo acusan de fraude y violencia

Ciudad de México.- El cantante mexicano y nacionalizado estadounidense, Francisco Cantú, supuesta expareja de Alicia Villarreal al parecer estaría bajo investigación del FBI, después de haber sido acusado de violencia y fraude.

Como se sabe, la excantante del Grupo Límite además de la demanda que mantiene en contra de su ahora exesposo, el también cantante, Cruz Martínez, por violencia de género y feminicidio en grado de tentativa, también se metió en otro pleito legal con Francisco, a causa de que este saliera a asegurar que salió con ella antes de que estallara toda esta situación, incluso declaró que en ese momento, su actual pareja, Cibad Hernández, ya estaba detrás de ella, pero que ella solo se burlaba de él.

Por su parte, Francisco ha dejado en claro que no siente miedo alguno, ya que él sabe que no ha dicho nada que pueda ser tomado como un ataque o una difamación, destacando que no ha hecho más que decir la verdad y reto a que quisieran poner una denuncia en su contra: "Y si dijeron que iban a poner una orden de restricción en mi contra, que porque me ando apareciendo en los conciertos de Alicia, ¿dónde están las pruebas?, ¿o lo que yo estoy haciendo es malo?, ¿que porque aviso a la gente que va la migra?".

EXCLUSIVA: ¡Abogada de Alicia Villarreal ACUSA a Francisco Cantú de ser V10L3NT4D0R y EXTORCION4D0R! Además, aclara que tiene pruebas de 11 VÍCTIM4S.

Ahora ante estas declaraciones, Cibad Hernández decidió salir en defensa de su pareja, asegurando que no deberían de creer en nadie que no tuviera su carrera libres de cargos criminales, asegurando que en la Ciudad de México y Estados Unidos el FBI lo busca para que rinda cuentas: "La apoyo en todos los sentidos y, en este caso, la verdad es que el vato no tiene profesión, no tiene absolutamente nada que presumirle a la prensa y a la sociedad, al contrario, ya tiene una investigación por el FBI por muchas cosas".

¿Aún tiene miedo? Alicia Villarreal desmiente que sus hijos estén con Cruz Martínez, quien hace unos días aseguró que ahora viven con él.



¿Aún tiene miedo? Alicia Villarreal desmiente que sus hijos estén con Cruz Martínez, quien hace unos días aseguró que ahora viven con él.

