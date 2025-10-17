'Exatlón México': ¿Quién gana HOY la Supervivencia? Resumen de este viernes 17 de octubre

Ciudad de México.- Las tensiones en el Exatlón México siguen en aumento, debido a que se va a desatar tremenda pelea entre los atletas rojos y los azules, a causa de toda la presión que se verá este viernes 17 de octubre del 2025, que se ha revelado en el más reciente resumen que se ha liberado, revelaron quien gana hoy la Supervivencia, en sus dos duelos, poniendo a más de uno en riesgo.

A tan solo unos cuantos días de una nueva eliminación en el reality deportivo de TV Azteca, las cosas se están calentando, pues nadie quiere quedar fuera de la competencia, y más los rojos que han estado perdiendo premios como la Batalla Colosal y la Villa 360. Pero eso no sería lo peor, pues se dice que al parecer, una vez más, los azules van a llevarse la noche y pintar ambas competencias de su color.

Según el canal de YouTube de Proyecto TV, que se dedica a dar esta clase de spoilers, comentó que mientras que los rojos y los azules se enfrentan en la Supervivencia, buscando dejar fuera del Duelo de Eliminación a sus compañeros, pues en esta ocasión, los hombres están en riesgo, y el equipo de Koke Guerrero ya no quieren perder a un nuevo integrante de su equipo, sin embargo, se cree que Doris del Moral saldría por su lesión, pese a que todo indicaría que no a lo largo de la semana.

Alejandro siente cómo ha progresado en su breve paso por #ExatlónMéxico y sus compañero lo notan. Esta feliz sin embargo no está satisfecho, sabe que aún falta mucho por recorrer. uD83DuDC99uD83DuDCAA?#ExatlónMéxico uD83DuDC9A a las uD83DuDD567:00 PM. por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/r323x4MlLH — Exatlón México (@ExatlonMx) October 17, 2025

Con respecto a los dos duelos de Supervivencia que habrá este viernes 17 de octubre, se ha dicho que será una victoria de un único color, o sea, que supuestamente el equipo de Evelyn Guijarro va a ser el dominante en los duelos que van a realizarse, agregando a la eliminación a uno de los escarlatas, junto al que ya está instalado desde el pasado miércoles15 de octubre de este 2025, por lo que al parecer el Duelo de Eliminación sería entre puros rojos.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules podrían perder.

