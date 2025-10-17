Horóscopos de HOY Nana Calistar sábado 18 de OCTUBRE 2025: Predicciones para el fin de semana

Ciudad de México.- Lee los horóscopos de la famosa Nana Calistar para este sábado 18 de octubre. La astróloga favorita del Internet comparte lo que los astros tienen preparado para cada signo zodiacal. Entérate en TRIBUNA antes que nadie de cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo con las acertadas predicciones de Nana, quien te ofrece una guía para este fin de semana.

Aries

Esa energía explosiva tuya puede servirte como trampolín o como bomba de humo , tú decides. En lo laboral, alguien puede querer que seas la cara visible de un proyecto… acepta solo si te dejan poner tu sello. En el amor, no te conformes con migajas de atención; tu fuego merece ser alimentado.

Tauro

Estás en terreno firme, pero la tranquilidad no significa que te debas quedar quieta. Hoy puede aparecer una oferta que te saque del ritmo habitual. En lo económico, revisa los gastos invisibles (suscripciones, pagos automáticos…) antes de que se coman tu paz.

Géminis

Tu mente está en modo multitarea, pero eso puede jugarte chueco si no la anclas a algo real. Hoy alguien va a esperar que hables de lo que sientes, no solo que gesticules con ideas. En lo profesional, evita dispersarte con mil cosas: escoge la que te acerca al objetivo.

Cáncer

Sensible, intuitivo, pero hoy se te puede colar un exceso de dudas. ¿Y si no salen las cosas? ¿Y si cambian los planes? Respira: nada es tan grave, nada es fijo. En lo personal, deja que alguien vea tu vulnerabilidad, sin que la uses de arma.

Leo

Hoy vas con presencia y ganas de que te vean… justo lo que mereces. Pero ojo: no confíes solo en tu brillo para que el mundo cambie. En lo sentimental, podrías encontrarte con alguien que admira lo que haces, pero no quien eres.

Virgo

En lo profesional, si esperas perfección de otros vas a gastar energía y paciencia. En el amor, si guardas tu "todo bien" como escudo, nadie sabrá que estás cansado/a. Deja ver tu verdad. Tip: lo correcto es bueno, lo auténtico es mejor.

Libra

En lo social, alguien podría pedir favores semanales que ya huelen a rutina. Di 'hasta aquí' antes de que la molestia se vuelva resentimiento. En lo sentimental, busca alguien que te sume, no alguien que solo te complemente.

Escorpio

Hoy se te ve agudo/a, claro/a y listo/a para ver lo que otros quieren esconder. Usa ese radar a tu favor, no en modo "venganza". En el amor, si sigues esperando que el otro cambie para amarte, pierdes el tiempo. En lo laboral, tu intuición puede abrir puertas si la compartes con acción.

Sagitario

Hoy la aventura está cerca, incluso si solo es en tu mente. Buen momento para planear algo distinto. Pero no te despegues tanto que olvides tus bases.

Capricornio

Tu zona de confort es segura, pero hoy puede sentirse limitada. Una voz interior te pide expandir. En lo profesional, si sigues haciendo lo que hay que hacer sin preguntarte qué quieres, te puedes quedar en piloto automático.

Acuario

Hoy tu mente está volando… y esa es tu ventaja. Pero conecta al suelo antes de despegar demasiado: ideas sin acción se quedan en "lo que pudo haber sido". En lo amoroso, alguien distinto puede llegar… ¿te animas a diferente?

Piscis

Hoy estás en modo esponja emocional: puedes absorber lo bueno y lo malo sin darte cuenta. Protege tu energía. En lo personal, escribe, pinta, crea… haz algo que exprese lo que estás sintiendo. No lo guardes.

