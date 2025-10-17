Javier Ceriani llama "mujer asquerosa" a Pati Chapoy por sus comentarios sobre Cazzu

Ciudad de México.- El periodista argentino Javier Ceriani, conocido por involucrarse con frecuencia en diversas polémicas, esta vez no fue la excepción y arremetió con todo contra la conductora del programa de televisión Ventaneando. La comunicadora, de amplia trayectoria en los medios de comunicación, Patricia Chapoy Acevedo, mejor conocida como Pati Chapoy, realizó una serie de comentarios en contra de Cazzu, la cantante argentina y ex pareja de Christian Nodal.

Todo comenzó en la emisión más reciente del programa que Ceriani transmite a través de su canal de YouTube. En dicho espacio, el presentador consideró que las expresiones empleadas por Chapoy para referirse a la trapera fueron lamentables y la acusó de humillar a una mujer que actualmente cuenta con gran apoyo entre las seguidoras mexicanas. Hasta el momento de la redacción de esta nota, la conductora no ha respondido a los señalamientos del exintegrante de Chisme No Like.

"Lo que dijo Pati Chapoy, deplorable. La verdad, asqueroso lo que expresó sobre Cazzu para humillar a una extranjera, a una chica que tiene el cariño de las mujeres mexicanas", aseveró. Sin embargo, Ceriani no se detuvo ahí y lanzó duras declaraciones contra la periodista: "Yo no sé cómo sigue al aire esa mujer asquerosa, cómplice de Ricardo Salinas Pliego y de los impuestos que no se pagan. Mejor habla de tu hijo, que está con Berumen, que se lo vendes a Berumen, Chapoy, y estuviste con Sergio Andrade".

Cazzu está en México

De hecho, en alguna parte también se las cobró a Pedrito Sola, porque Javier destacó que mientras la empresaria hablaba tan mal de la intérprete de Con Otra, el hombre de 78 años solo la miraba con una expresión que podría dejar entrever que no compartía el punto de vista de Pati, pero, basándose exclusivamente en las palabras del originario de Buenos Aires, no se animó a seguirle la contra por miedo.

"Lávate la boca con cloro antes de hablar mal de un artista como Cazzu, ardida. Porque es su libertad sexual, la que muchas mujeres mexicanas quisieran tener: disfrutar su cuerpo y su sexo sin culpa ni miedo. ¿Y cuál es el problema?", expresó el creador de contenido. Cabe destacar que las contundentes declaraciones de Javier Ceriani surgieron como respuesta a los comentarios de la empleada de TV Azteca, quien dijo: "En el sentido de que se tardó en saludar, de que sale media encuerada todo el tiempo y se cachondea".

Fuente: Tribuna del Yaqui