'La Granja VIP': Lolita Cortés revela que es LGBT+ y fans la 'shippean' con Manola Díez

Ciudad de México.- En una reciente emisión del popular reality show La Granja VIP, la actriz y cantante Dolores Vanessa Cortés Jiménez, mejor conocida como Lolita Cortés, realizó unas sorprendentes declaraciones, pues en pleno programa admitió que se considera bisexual. Sus palabras generaron un amplio debate en redes sociales por la manera en que explicó en qué consiste su orientación sexual.

La llamada Jueza de hierro de La Academia, durante una breve conversación con su compañera y también participante Manola Díez, abordó un tema personal del que pocas veces se habla en televisión abierta: "Yo soy bisexual y en mi comunidad hay variantes, pero todos somos queer y nos representa el arcoíris". El problema surgió cuando profundizó un poco más en el término: "Las personas queer somos personas incomprendidas y que rompemos los estigmas de la sociedad, por eso yo tengo piercings y tatuajes".

Como era de esperarse, algunos espectadores celebraron su sinceridad y se mostraron felices de conocer una faceta completamente diferente de la mujer que muchos consideran seria y profesional. Sin embargo, otros opinaron que solo busca aprovecharse de la comunidad LGBTQ+, pues consideran que sus últimas declaraciones podrían generar desinformación entre el público heterosexual.

Lolita Cortés causó división en redes sociales

"Deberían buscar el término en español en lugar de robárselo del inglés. Hasta en eso se nota la falta de identidad. Qué triste. Y a la edad de la @soylolacortes, ¡por favor! Qué ridículas. Pero bueno, eso es lo que vende, adelante", escribió en Instagram el perfil @aventuras_pat. En contraste, @WampySpice manifestó su apoyo en X (antes Twitter): "Amo a Lolita, siempre ha dicho que es queer y eso me encanta de ella".

Lolita diciéndole a Manola que es bisexual y Queer #LaGranjaVIP #lgbt pic.twitter.com/RBvVqWOyr9 — Eduardo Carmona (@Eduardo_CHK) October 16, 2025

De hecho, toda esta interacción entre Lolita y la polémica Manola Díez ha despertado el interés del público, que incluso ha comenzado a crear una pareja ficticia entre ambas debido a la aparente química que proyectan. Es preciso recordar que en la edición 2025 de La Casa de los Famosos México también se volvió viral la supuesta tensión amorosa entre el ahora ganador Aldo de Nigris y el influencer Aarón Mercury, un fenómeno similar al que ahora se está repitiendo con las habitantes de La Granja VIP.

