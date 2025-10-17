Lupillo Rivera contrademanda a Belinda, Federica Quijano sale del clóset y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Belinda podría ir a la cárcel por contrademanda de Lupillo Rivera? Entérate de los detalles en la edición de este viernes 17 de octubre en el Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen informativo encontrarás la mejor información sobre tus artistas, programas y películas favoritas, para que nunca pierdas de vista las noticias que están marcando la tendencia, antes de que te desconectes durante el fin de semana.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Federica Quijano revela que es bisexual

La cantante Federica Quijano sorprendió a sus seguidores debido a que recientemente salió del clóset. La también política acaba de revelar en el podcast de su hermano Apio que es bisexual, además mencionó que tuvo miedo de que le quitaran a sus hijos por su orientación sexual.

Fallece exguitarrista de Kiss

El cofundador de la banda Kiss, Ace Frehley, falleció a los 74 años el día de ayer jueves 16 de octubre. El deceso del reconocido músico ocurrió en su casa de Morristown, Nueva Jersey, tras sufrir una caída el pasado mes de septiembre, según explicó su familia.

Lupillo Rivera contrademanda a Belinda

El cantante Lupillo Rivera emitió un comunicado donde reveló que decidió contrademandar a Belinda por supuestamente "falsear declaraciones" y "fraude procesal". Aunque el documento no detalla las pruebas específicas, fuentes cercanas indican que el equipo de Rivera está recopilando evidencias para respaldar su posición, alegando que las declaraciones de Belinda representan una campaña de descrédito.

Fuente: Tribuna del Yaqui