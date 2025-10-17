Lupillo Rivera contrademanda a Belinda por falsedad de declaraciones; lo acusó de violencia

Ciudad de México.- El cantante de regional mexicano, Lupillo Rivera, conocido como 'El Torrente de Tequila', se encuentra en medio de una escalada legal con la cantante Belinda, tras la reciente concesión de medidas de protección a favor de esta última por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Lo que comenzó como revelaciones en su autobiografía Desapasionado (publicada en septiembre de 2024), donde Rivera detalla una supuesta relación sentimental con Belinda durante su participación en La Voz México en 2019, ha derivado en acusaciones de violencia digital y mediática.

El pasado 9 de octubre de 2025, la FGJCDMX emitió un comunicado oficial confirmando que Belinda, de 36 años, recibió medidas cautelares contra Rivera, de 53 años. Estas incluyen la eliminación inmediata de cualquier contenido en redes sociales que haga referencia a la vida privada de la intérprete de Cactus, así como la prohibición de realizar conductas ofensivas, acoso o intentos de acercamiento.

El despacho legal de Belinda, Maceo, Torres & Asociados, enfatizó en su declaración: "Ser figura pública no legitima el uso de su imagen ni la revelación de aspectos personales sin consentimiento expreso. Esto constituye una forma de violencia mediática bajo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia".

Rivera, por su parte, no ha guardado silencio. Según reveló la periodista Elisa Beristain en su canal de YouTube el 15 de octubre de 2025, el cantante le envió mensajes privados confirmando que está preparando una contrademanda contra Belinda y su equipo, además de una acción legal contra la aplicación de la Ley Olimpia: "Sí, Elisa, estoy preparando una contrademanda a Belinda, y una demanda a la Ley Olimpia. Me voy a ir contra todo y todos", habría escrito Rivera, según pantallazos difundidos por Beristain.

En un comunicado oficial emitido el jueves 16 de octubre de 2025, el equipo legal de Lupillo Rivera, liderado por los juristas Mariana Gutiérrez y Alonso Beceiro, confirmó la formación de un grupo de abogados para emprender acciones legales contra Belinda Peregrín Schüll. El comunicado señala que las acciones buscan "aclarar y deslindar responsabilidades derivadas de declaraciones falsas y difamatorias" que afectan la honra, imagen y trayectoria de Rivera, prometiendo proceder con "estricto apego a la ley".

Aunque el documento no detalla las pruebas específicas, fuentes cercanas indican que el equipo del hermano de Jenni Rivera está recopilando evidencias para respaldar su posición, alegando que las declaraciones de Belinda representan una campaña de descrédito. El comunicado agrega que Rivera "reitera su respeto hacia los medios, el público y la libertad de expresión dentro de los límites legales y éticos", lo cual contrasta con el tono beligerante reportado por Beristain.

La actriz de Mentiras, La Serie, quien ha mantenido un perfil bajo desde el escándalo, no ha comentado públicamente las supuestas intenciones de contrademanda de Rivera. Sin embargo, su equipo legal reiteró en un breve statement el 15 de octubre: "La privacidad es un derecho inalienable, y estamos comprometidos a defenderlo".

El comunicado de Rivera, emitido hoy, no menciona directamente a Belinda más allá de las acciones legales, pero refuerza su postura de defensa frente a lo que considera difamación. El caso, que involucra figuras de alto perfil en la industria del entretenimiento, ha polarizado a los fans en redes sociales, con hashtags como #JusticiaParaBelinda y #ApoyoALupillo acumulando más de 500,000 menciones en las últimas 48 horas, según métricas de Brandwatch.

