Maribel Guardia revela el destino de las cenizas de su hijo Julián Figueroa

Ciudad de México.- A más de dos años del fallecimiento de su hijo Julián Figueroa, la actriz y cantante Maribel Guardia continúa enfrentando con valentía y sensibilidad el difícil proceso de duelo. Aunque en semanas pasadas había expresado su intención de depositar las cenizas de su hijo en una iglesia, la artista reconoció que aún no ha podido hacerlo.

"Estoy en ese proceso, ya ven que me ha costado muchísimo trabajo, ¿verdad? Ya tengo el nicho, ya tiene el nombre de Julián, todo, y ya es solo cuestión de que yo me decida hacerlo, que va a ser muy pronto", inició la actriz. Sin ocultar la tristeza que le provoca esta situación, agregó: "Yo sé, digo, mi mente me dice: 'Ya tienes que hacerlo', mi corazón me dice: 'No puedes hacerlo', pero tengo que fusionarlos a los dos. Un poquito de más de tiempo y ya lo voy a hacer".

Maribel Guardia y Julián Figueroa. Créditos: Internet

El 9 de abril de 2023, Julián Figueroa fue encontrado sin vida en su residencia ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México. Según el reporte médico que se dio a conocer en su momento, el joven de 27 años falleció a causa de un infarto agudo al miocardio y una fibrilación ventricular, una arritmia que provocó su colapso cardiaco. Las autoridades descartaron cualquier signo de violencia o causas externas.

A pesar de la contundencia del parte médico, tras la muerte de su hijo surgieron diversas especulaciones, las cuales Maribel Guardia ha desmentido públicamente. En reiteradas ocasiones, la artista ha enfatizado que la causa oficial y que su familia se ha enfocado en conservar el recuerdo amoroso de Julián, alejándose de los rumores.

Han pasado más de dos años. Créditos: Internet

Asimismo, Maribel reveló que decidió ya no guardar fragmentos de las cenizas de Julián en un collar, como había contemplado inicialmente. "Ya he cambiado de opinión, es que pasé por muchas etapas. De entrada, lo iba a hacer porque Victoria Ruffo me regaló, recién muerto Julián porque ella traía a su mamá aquí en el pecho, y mucha gente, me encuentro a muchas que me dicen: 'Mira, aquí está mi mamá, aquí está mi papá.' Yo digo, bueno, ¿por qué no voy a tener yo un pedacito de Julián"?.

Como símbolo concreto de ese vínculo, la estrella de talla internacional declaró que desde hace tiempo lleva consigo una prenda que perteneció a Julián, el cual considera su conexión física con él. "Traigo un aretito de Julián aquí… Con él me baño, con él voy a shows, no me lo quito para nada. Siempre mi arete me lo pongo arriba del de Julián", comentó, añadiendo: "Vive en mi corazón, entonces no necesito tener sus cenizas, pero por el momento es un proceso. Nadie sabe esto hasta que lo vive".

El testimonio de Maribel continúa conmoviendo a sus seguidores, quienes han sido testigos de su fortaleza, ternura y honestidad al contar su duelo. Con su recuerdo más presente que nunca, Guardia demuestra que el amor de una madre trasciende la ausencia física y que el proceso de dejar ir no siempre tiene un tiempo definido: es, como ella misma dice, un camino que solo se comprende cuando se transita.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México