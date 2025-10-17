Príncipe Andrés renuncia a todos sus títulos reales tras nuevas acusaciones en su contra

Londres, Reino Unido.- Después de varios años de su escándalo por las acusaciones de abuso sexual de la hoy difunta, Virginia Giuffre, el polémico Príncipe Andrés, acaba de emplear las páginas oficiales de la Realeza, para lanzar un comunicado en el que confirmó que ha renunciado a todos sus títulos reales, después de nuevas confesiones explosivas de la fallecida víctima de Jeffrey Epstein, en su libro póstumo.

Como se sabe, Virginia hace una década que alzó la voz junto a varias mujeres de la red de tráfico sexual de Epstein, exponiendo nombres de varios implicados, como el hijo de la Reina Isabel II, el cual por esto fue destituido de su cargo en la Corona en el año del 2020. Aunque hace un par de años se dijo que quedó libre de todo cargo, ahora, este 2025 el mismo escándalo volvió a encontrarlo y deberá tomar su drástica medida para deslindar a su familia.

Fue este viernes 17 de octubre, declaró que tras hablarlo con el Rey Carlos III y la familia más cercana y lejana, aseguró que entre todos quedaron en acuerdo en que las "acusaciones sobre mi distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real", por lo que decidió que debía de "anteponer mi deber" con su familia y el país: "Me mantengo firme en mi decisión de hace cinco años de dar un paso atrás en la vida pública. Con el acuerdo de Su Majestad, creemos que debo ir más allá. No utilizaré mi título ni los honores que se me han concedido. Como he dicho previamente, niego categóricamente las acusaciones contra mí", dice el comunicado.

Este comunicado viene después de que salieran a la luz unos correos del hijo del difunto Príncipe Felipe de Edimburgo, con Jeffrey Epstein, el financiero que apareció muerto en la cárcel mientras esperaba para ser juzgado por tráfico sexual de menores, en los que se evidenciaba que no cortó el contacto con él cuando había dicho, es decir, tras conocer su imputación y los cargos en contra de mujeres.

Pero eso no fue todo, ya que justo en ese momento, también sucedió que se publicó el extracto de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, la mujer que le acusó de abuso sexual y que se quito la vida el pasado mes de abril a los 41 años. En él, su presunta víctima asegura: "Él creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento".

Fuente: Tribuna del Yaqui