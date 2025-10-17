¿Rompe amistad con Abelio? Aldo de Nigris revela en 'SES' si está enojado con el actor

Ciudad de México.- El reconocido influencer regiomontano, Aldo de Nigris, acaba de brindar una entrevista con Sale el Sol, en la que se ha sincerado con el tema de su presunto enojo con Abelito, después de que este le haya rechazado importante propuesta entre lágrimas, ¿acaso se rompió la amistad por esto?. El joven le había dado la opción al creador de contenido mexicano, dividir en partes iguales el premio de La Casa de los Famosos México.

Como se sabe, después de que se anunciara que Aldo era el ganador, el sobrino de Poncho de Nigris, entre lágrimas poco antes de apagar las luces de la emblemática morada, declaró que le gustaría poderse repartir el premio con el influencer mexicano porque también lo merecía. Sin embargo, el creador de contenido se negó rotundamente, afirmando que no podía aceptarlo porque era de Aldo y se lo merecía también.

En medio de los dimes y diretes, la empresa de Imagen TV decidió entrevistar a Aldo, el cual, primero que nada, confesó que se encuentra teniendo varias ofertas de trabajo que está considerando en aceptar, pero que se lleva con calma para poder dar su 100 por ciento en lo que acepte: "Un poco más aterrizado, al principio estaba bien lampareado, no sabía ni que pedo, ahorita ya sé que onda, me he estado tomando con calma, está ya estamos poniéndonos a chambear para cerrar cosas que se vienen, y tratar de seguir así".

De la misma manera, al ser cuestionado que pensaba de que Abelito rechazó el aceptarle la mitad del premio del reality de Televisa, Aldo aseguró que es una absoluta mentira, y que él entiende su postura, destacando que ambos tienen muchos planes de trabajar juntos, y al final generarán más: "El Abelito como que no lo quiso aceptar, y lo puedo llegar a entender perfectamente, pero sé que vamos a hacer muchas cosas juntos, y que nos va a ir poca madre a los dos juntos, y por separado, y la neta, el dinero será lo de menos".

De la misma manera, destacó que se siente sumamente feliz con la amistad que ha formado con Abelito, y solo puede decir que con el hecho de que ambos puedan seguir siendo amigos lo tiene feliz y ya después se verá como se desarrolla lo demás con los proyectos: "Con que la amistad siga, con que sigámonos viéndonos, con que nos demos el tiempo para seguir conviviendo los dos, pues ya con eso".

Fuente: Tribuna del Yaqui