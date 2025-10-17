"Son idio..." Pati Chapoy arremete contra Jawy Méndez y Kike Mayogoitia por este motivo

Ciudad de México.- Una vez más, la polémica periodista de espectáculos, Pati Chapoy, acaba de dar de que hablar, pues no dudo en arremeter furiosa en contra de dos galanes de la TV, el influencer y conductor, Jawy Méndez, y su colega regiomontano, Kike Mayogoitia, debido a un muy poderoso motivo; haber nominado a La Bea para que sea eliminada de La Granja VIP. La presentadora, los tachó de ser "idio...." y "envidiosos".

El pasado miércoles 15 de octubre del año en curso, se realizó la primera Asamblea, que es donde los concursantes se reunión en su totalidad para realizar sus nominaciones cara a cara, diciendo cuales eran los motivos para que sus elegidos estuvieran en riesgo de salir por elección del público. En esta ocasión, César Doroteo, conocido como Teo, La Bea, Alfredo Adame y Eleazar Gómez, fueron los nominados.

En general, el público estuvo completamente de acuerdo en que era injusta la nominación de La Bea, por lo que no dudaron en lanzarse en contra de los dos conductores de Venga la Alegría, por haber nominado a la comediante, asegurando que sus motivos fueron gordofóbicos y superficiales, ya que la tacharon de solamente nominarla por no conocerla bien, a lo que ella aseguró que solamente hablan entre ellos y los que se la pasan todo el día en el gimnasio.

Inesperadamente, la que también se alzó en contra de los galanes de TV Azteca fue Chapoy, y por el mismo motivo del público: Quiere a Bea dentro del reality show. La presentadora de Ventaneando pidió que se votara por la comediante para salvarla, señalando que Kike y Jawy son unos "idio..." que no supieron lo que hicieron: "Yo no estoy de acuerdo, porque esa bola de envidiosos, montoneros e inconformes están atacando a La Bea para que salga. No, no. Es que son idio... y son babosos. Son envidiosos porque la niña tiene un potencial enorme".

De la misma manera, Pati también los tachó de ser cochinos a la mayoría de los participantes, asegurando que no tienen buen orden ni higiene dentro de la casa, y aunque no dio nombres, Pedro Sola daría a entender que estaban hablando aún de Méndez y de Kike, ya que destacó que era curioso como los que no hacían nada se atrevían a nominar a La Bea que se la pasa trabajando todo el tiempo: "Qué curioso, hay personas que no hacen nada en “La granja VIP” y La Bea, que no para ni un segundo, fue la nominada ayer".

Fuente: Tribuna del Yaqui