Tiene Parkinson: Lidia Ávila hace dolorosa confesión y estremece en 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- Con la sinceridad que la caracteriza, Lidia Ávila compartió que su padre atraviesa una etapa avanzada de Parkinson, un padecimiento que ha impactado profundamente a su familia. La cantante expresó que, aunque ya había hablado del tema en ocasiones anteriores, el deterioro se ha vuelto más evidente y doloroso. La cantante, tras la dolorosa confesión, conmovió a fans y estremeció a Venga la Alegría ante su resiliencia.

En su entrevista para el matutino de TV Azteca, la reconocida cantante declaró que su madre es la más comprometida con la salud de su padre: "Ya está en una etapa muy avanzada. Como sabes, es una enfermedad degenerativa que no tiene para atrás. Cada vez va a ser peor. Ahorita estamos en una etapa de acompañarlo, y sobre todo a mi mamá, que como buena pareja a la antigüita, que llevan casi 60 años de casados, pues ella se morirá en la línea con mi papá y ahí sigue al pie del cañón".

La cantante también reveló que su progenitor cumplirá 81 años en noviembre, y aunque desea que Dios lo conserve por más tiempo, admite que verlo sufrir no es fácil: "No está padre ver a los papás deteriorarse", dijo conmovida. En medio de este proceso personal, Ávila también habló sobre su ausencia en el próximo reencuentro de OV7 dentro del concepto 90's Pop Tour: El Antro: "No me llegó la invitación y pues nada. Estoy muy a gusto y muy contenta con lo que estoy haciendo. Y ya llegará. Sí me han invitado de pronto a hacer cosas, pero de verdad estoy en un proceso muy tranquilo, muy feliz, muy en paz”.

Lidia Ávila reacciona a las declaraciones de Mariana Ochoa, quien aseguró que la prensa le ha ocasionado problemas con OV7.



La artista dejó claro que nunca ha buscado conflictos, y que su postura siempre ha sido de respeto en ambos casos, tanto en el de Mariana Ochoa como en el de Ari Borovoy: "Yo he aprendido de mi papá y de mi mamá que en esta vida hay que ser honestos, siempre por la derecha, transparentes, y eso he sido yo. OV7 efectivamente se fracturó porque a mis compañeros no los he visto desde que terminó la gira, ni he hablado con ellos, a excepción de Mariana y Óscar”.

A pesar de la distancia, Lidia Ávila expresó buenos deseos para todos los integrantes de la banda pop y celebró el éxito de Mariana Ochoa como solista: "Canta, paga la pensión. Está buena la rola, está muy pegajosa y además creo que ya tiene más de un millón de views. Con esta sí le dio al clavo". Entre lo familiar y lo profesional, la intérprete se muestra serena, agradecida y enfocada en lo que realmente importa: su paz interior, sus seres queridos y el respeto por quienes han formado parte de su historia.

Lidia Ávila REVELA que el Párkinson de su padre cada vez es más GRAVE.

