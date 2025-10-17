Tras rumor de muerte, dan inesperada noticia de Yolanda Andrade y dejan en shock a Televisa

Ciudad de México.- La famosa conductora, Yolanda Andrade, de nueva cuenta sorprendió a sus seguidores y fans debido a que hizo una inesperada reaparición en las redes sociales, luego de mantenerse alejada por sus constantes problemas de salud. Y es que luego de que incluso se reportara su muerte en el pasado, ahora la originaria de Sinaloa se dejó ver con gran actitud frente a su condición y se reveló una noticia que dejó sin palabras a todo Televisa.

Como se sabe, Andrade ha transitado por una etapa complicada desde abril de 2023, cuando fue hospitalizada y luego diagnosticada con un aneurisma cerebral. La condición le ocasionó dificultades en uno de sus ojos y, en momentos críticos, incluso tuvo que comunicarse con ayuda de un pizarrón durante las grabaciones de Montse&Joe, además de que perdió movilidad en sus extremidades-

A finales del año pasado, la exnovia de Cristian Castro sufrió una nueva recaída, por lo que meses atrás confesó que enfrenta una enfermedad degenerativa incurable; y aunque no ha especificado públicamente el nombre exacto del padecimiento que la aqueja, sí especificó que su pronóstico de vida no es muy amplio. Por fortuna, la recuperación de Yolanda parece ir viento en popa y así lo dejó ver en un reciente video que compartió en Instagram.

Andrade compartió lo emocionada que se encuentra por esta etapa de su vida, e incluso prometió dar más detalles próximamente: "Querido público conocedor, aquí estoy, los amo. Voy a hacer un video de todo lo que me pasó, de un viaje muy especial que hice con mis amigas de Culiacán. Me la pasé increíble. Las amo a todas y a las que faltaron, pues vamos a hacer otro viaje", expresó.

Visiblemente emocionada, la también exactriz del Canal de Las Estrellas manifestó: "Gracias por hacer cada momento inolvidable y gracias a todos por estar al pendiente de mí. Muchas gracias, amigos queridos. Mi querido público conocedor, los amo. Joe."

Además de la reciente declaración de Yolanda en internet, la periodista Flor Rubio contó durante una transmisión del programa Venga la Alegría que existe la posibilidad de que Andrade regrese a su programa en el Canal Unicable en breve. "Me enteré que probablemente la próxima semana regresa a trabajar por fin Yolanda Andrade a su programa de televisión. Me lo dijeron al interior de la empresa donde trabaja. Ojalá sea así, porque significa que está mejor", comentó la comunicadora.

