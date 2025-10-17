Tras salir del clóset y fracaso amoroso en redes, actriz de Televisa toma drástica decisión

Ciudad de México.- De nueva cuenta, la reconocida actriz, Sabine Moussier, se encuentra dando de que hablar por su vida personal, ya que tras hablar de su fracaso amoroso por redes, y después haber salido del clóset, recientemente dio una entrevista en la que tomó drástica decisión. Este 2025, la estrella de Televisa, reveló que es bisexual y que tuvo un romance con una mujer del que salió con el corazón roto, mientras que confesó que antes de eso salió con alguien que no conoció en persona.

Ahora, en la presentación de la obra de teatro, Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, primero que nada, se dijo feliz de tener trabajo y declaró que no se le verá en el escenario en cada función, sino que alternará personaje con otra actriz, asegurando que va a dar todo de sí, para que en ambas funciones queden encantados: "La verdad de las cosas es que vamos a estar alternando, todas alteramos personajes. A mi me toca hacer Teresa y cuando la vine a ver dije 'ay Dios mío'".

Sobre su vida personal, la actriz de La Madrastra, dejó en claro que está en un punto de su vida en el que tiene equilibrado todo y puede ver lo bueno, para enfocarse en las cosas positivas de su vida, en las que sí puede aprender y salir adelante, destacando que en su opinión, está en su mejor momento: "Estoy en esa etapa de mi vida donde me siento completa, donde he vivido de todo, he aprendido de todo, que la vida me ha premiado con todo y también he aprendido a salir adelante cuando no hay, cuando sí hay, cuando estás sola o en pareja".

Sobre el hecho de tener pareja, Sabine fue clara en Sale el Sol, al decir que no necesita de una pareja sentimental para tener amor, pues hay mucho amor en su vida, y no es carnal, sino uno mejor que va dirigido a sus hijos y a su madre, porque es una de las muchas formas de amor: "¿Quién me ama? Mis hijos, mi madre, yo creo que mucha gente que me ama, y que yo amo, porque para mi el amor no tiene que ser carnal, yo puedo amar con pasión y locura a mis hijos o mi madre, yo estoy rodeada de mucho amor".

Finalmente la exhabitante de La Casa de los Famosos México, destacó que no piensa tener romance con otra mujer, sino que en caso de tener otras relaciones serán con solo hombres heterosexuales y solo si cree que vale la pena al 100 por ciendo: "Cuando llegue alguien que sea el indicado, pues yo espero, no, el indicado, yo creo que estaré abierta para recibir el amor, porque estoy lista. Creo que el amarte a ti misma, puede hacer que una pareja pueda convivir".

¡Sabine Moussier NO busca PAREJA tras ENAMORARSE de un HOMBRE que NO conocía! ¿Qué te parecen sus declaraciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/Ip0TVVmeRc — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui