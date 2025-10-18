¿Adiós TV Azteca? Lola Cortés revela que podría dejar 'La Granja VIP' por triste motivo

Ciudad de México.- Una vez más, la reconocida actriz y denominada 'Juez de Hierro', Lola Cortés, comenzó a dar de que hablar, debido a que señaló que estuvo considerando el pedir dejar La Granja VIP, debido a que tiene un muy triste motivo para poder pedir que le permitan abandonar dicho proyecto, ¿acaso va a decirle adiós a este nuevo reality?

El pasado domingo 12 de octubre se estrenó el reality show de TV Azteca, siendo su primera apuesta en un formato de granja, y que inesperadamente, pese a críticas en redes sociales, ha sido todo un éxito. Una de las participantes que desde el primer momento llamó la atención y se ha convertido la favorita del público fue Lola, incluso en el día del estreno, a la votación pública sobre el integrante favorito, fue la 'Juez de Hierro' la que resultó en primer lugar.

Pero, el pasado viernes 17 de octubre, la juez de La Academia, despertó la preocupación en sus millones de seguidores y espectadores del reality show, debido a que despertó enferma de la garganta, y no tenía voz, por lo que no podía comunicarse como normalmente lo hacía y tuvo que recurrir a un lenguaje de señas improvisado para tratar de hacerse entender entre sus compañeros en el proyecto.

A lo largo del día, este problema de salud de Cortés causó muchas carcajadas, pues César Doroteo, mejor conocido como Teo, y La Bea, trataron de entender todo lo que la exactriz de Televisa quería decir y traducirlo a sus compañeros, sin embargo, al no hacer de esta manera, la barrera del lenguaje causó momentos involuntarios de diversión. Tristemente, pese a las risas y diversión, Lolita estaba muy triste y preocupada por su estado.

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró en un momento del día, que estaba sintiendo mucha pena el que no se pudiera comunicar y estar tan afectada con el mal que la aqueja, por lo que consideraba el abandonar la competencia: "Me da mucha vergüenza darme cuenta que se dieron cuenta que estaba yo desesperada y que no entendía de qué se trataba aquí adentro, y me quería salir". Hasta el momento esto fue solo un comentario y se desconoce si ya pidió su salida del reality.

Lolita Cortés está afónica y no puede hablar. Teo y La Bea aseguran que pueden interpretar lo que ella quiere decir, pero terminan entendiendo todo mal.



#LaGranjaVIP

pic.twitter.com/rKm36QgLUI — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) October 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui