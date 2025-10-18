¿Carlos Rivera, homofóbico? Lambda García revela si rechazó cantar con él en el Teletón

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Lambda García, acaba de dar una contundente respuesta ante todos los dimes y diretes sobre las acusaciones de homofobia al reconocido cantante, Carlos Rivera, y en una entrevista, el galán de Televisa finalmente ha revelado si es verdad que el intérprete rechazó cantar con él en un evento del Teletón por el simple hecho de ser homosexual.

Después de que se realizara el Teletón el fin de semana pasado, la reconocida periodista de espectáculos, Martha Figueroa, a través de su canal de YouTube, aseguró que Rivera se negó rotundamente a cantar con García, debido a que es abiertamente homosexual. Según la presentadora, el mexicano dijo que no quería nada que ver con la comunidad LGBTQ+ y que solo cantaría con él si seguía usando la cabeza de la botarga con la que salió a concursar.

A una semana de estas declaraciones, que ha hecho que el esposo de Cynthia Rodríguez sea tachado de homofóbico, el expresentador del programa Hoy, acaba de asegurar que es una completa mentira, que la gente puede decir lo que quiera, pero todo lo que se realizó en escena, era algo que debía de pasar: "La gente puede tener muchas opiniones, decir y hablar, yo puedo decir de viva voz, yo estaba muy feliz en el show, las cosas pasaron como tenían que pasar. A mi me dicen te vas a quitar la cabezota, me la quito, te la vas a poner, me lo pongo".

uD83DuDEA8El cantante mexicano CARLOS RIVERA rechazó cantar junto a LAMBDA GARCÍA. No quiere que lo relacionen con nada GAY



Esto ocurrió en la sección de #QuienEsLaMascara durante la transmisión del TELETÓN



Hace unos meses, Carlos Rivera fue acusado de homofobia tras negarse a cantar… pic.twitter.com/YbeIkcRiHH — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 14, 2025

"Nunca hubo, o sea, yo conozco a Carlos desde hace muchos años, y nunca hubo un conflicto, porque somos cuates, hasta en otra televisora, entonces, nunca hubo una, directamente nada conmigo".

"Yo soy un peón, a mi me dicen, vas a cantar con esto o lo otro, y yo admiro mucho la carrera de Carlos, es una persona que se sabe comunicar y no tengo nada malo que decir. Lo que se diga, dimes y diretes, la gente pueden decir 1500 cosas".

No te puedo desmentir nada porque mi experiencia ahí fue buenísima, estuvo muy chido, al final de cuentas yo no sé que pasa con la producción. Mi experiencia fue, muy lindo", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui