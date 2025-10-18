¿Despedirán a Adal Ramones? Reportan que ejecutivos lo llama tras error en 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- En medio de las criticas y quejas en contra de Adal Ramones por su conducción, recientemente se ha revelado que ejecutivos lo mandaron a llamar al reconocido presentador mexicano a una junta, después de sus errores en uno de los días claves para La Granja VIP, que ha hecho que se exija que lo retiren de su puesta, ¿acaso lo van a despedir al también actor y comediante?

El pasado miércoles 15 de octubre del año en curso, se realizó la primera Asamblea, que es donde los concursantes se reunión en su totalidad para realizar sus nominaciones cara a cara. Pero, la manera en la que el expresentador de Otro Rollo, se había desenvuelto y había dado las instrucciones, lo que consideraron que fue muy confusa y que no entendieron la dinámica, por lo cual exigieron que lo despidieran.

Fue la reconocida presentadora mexicana, Flor Rubio, la que reveló que cuando estaba de panelista, escuchó de la propia voz de Adal que fue llamado por la producción del reality show, destacando que de seguro se trataba para hablar de todos los errores que denunciaban en redes sociales: "La premura del tiempo creó una confusión. Obviamente él estaba dando la cara y en cuanto terminó el programa él entró a una junta con la producción".

Si la producción neta está LEYENDO LOS COMENTARIOS, queremos decirles que no queremos a Adal Ramones de conductor, o que deje a las críticas decir su opinión y no se meta porfa. #LaGranjaVIP pic.twitter.com/JuyJSILLwd — MAURICIO ALAGÓN (@MauricioAlagon) October 17, 2025

¿Qué pasó en la junta? No sé, porque yo salgo corriendo, no me quedo a la junta de producción. Pero sí, en cuanto se terminó el programa se despidió de nosotros y dijo: 'voy a una junta con producción'", aseguró Flor.

Aunque la presentadora de Venga la Alegría dijo no saber que es lo que vieron, considera que lo más seguro es que solamente querían ver todos los errores que hubo durante la gala y que de seguro estaban buscando la manera de solucionar todos estos errores que denunciaba el público. Finalmente, Flor declaró que ella en cuanto supiera algo de dicha junta, iba a confesarlo todo para mantener informado al público de los promenores.

Fuente: Tribuna del Yaqui