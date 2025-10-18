"Estoy curtida": Ana Brenda Contreras rompe el silencio tras ataque de Gaby Mellado

Ciudad de México.- Desde hace un tiempo, la actriz Ana Brenda Contreras se encuentra en el ojo del huracán. Ha participado en diversos melodramas muy exitosos de la televisión mexicana, y aunque ella siempre ha buscado mantener un perfil bajo, a inicios del mes pasado se volvió viral una antigua entrevista realizada a la actriz veracruzana Gabriela Mellado, en la que hizo duras confesiones sobre Ana Brenda.

Es importante aclarar que, aunque Mellado no mencionó nombres en ningún momento, la mayoría concluyó que se refería a la exestrella de Televisa. Un detalle que dejó en evidencia a la madre primeriza fue cuando en el programa Famosos sin Censura le preguntaron si en el melodrama participaba un changuito. Al asentir no quedó duda de que se trataba de Corazón indomable (2013).

En ese entonces, la supuesta víctima contó que era una de sus primeras experiencias en el mundo del espectáculo y que cometió un error al taparle el micrófono a su compañera mientras lloraba, lo que provocó la inmediata molestia de la celebridad, ya que tuvieron que grabar todo de nuevo. "Era una mujer insoportable, me parecía una mala persona que llegaba y no saludaba", recordó Mellado.

Gabriela Mellado

Ana Brenda Contreras rompe el silencio

Recientemente, Ana Brenda fue abordada por reporteros de El Gordo y la Flaca y Sale el Sol, quienes de inmediato la cuestionaron sobre las declaraciones de Gabriela Mellado. Su respuesta fue breve y directa; aunque curiosamente no negó lo dicho por su colega, al contrario enfatizó que suele resultarle difícil abrirse con personas que no conoce, más allá del ámbito profesional.

"Cuando voy a un set de trabajo, no quiero protagonizar en el set, protagonizo el proyecto, que para mí significa tener una responsabilidad enorme", puntualizó, y agregó que es importante ser conscientes de lo que se dice: "Cada quien puede platicar lo que quiera, pero creo que hoy en día sí debemos tener conciencia de las cosas que decimos porque incitamos al odio. Gracias a Dios, estoy bien curtida. Y después de las cosas que he vivido y el parto, ya no cualquier cosa me quema".

Fuente: Tribuna del Yaqui