"Estoy harto": Alberto Vázquez arremete en contra de Enrique Guzmán tras cruel comentario

Ciudad de México.- Una vez más, el reconocido cantante de los 80's, Alberto Vázquez, ha decidido aparecer en sus redes sociales, para arremeter en contra de su denominado 'Enemigo Eterno', el cantante de rock mexicano, Enrique Guzmán, después de que este le hiciera un cruel comentario con respecto a su mortalidad. El artista declaró que ya está "harto" de que solo hable mal de él todo el tiempo.

En una reciente entrevista para varios medios de comunicación, el exesposo de Silvia Pinal, habló sobre su estado de salud, y además de asegurar que estaba perfecto, aseguró que aún no estaba listo para perder la vida, y que mejor que se muriera Alberto si quería: "No no tengo ningún interés en morirme, ninguno. Que se muera Alberto Vázquez si quiere. No, ni eso. Él estará bien en donde quiera que se encuentre".

Ahora, durante un video en su cuenta de Instagram, Alberto decidió dar un contundente mensaje en el que asegura que Enrique no lo supera y siempre habla de él, pero que él está muy sano y si no camina es porque está recién operado, pero que su estado de salud está perfecto: "Hola Fabián, dónde este cuate siempre habla de mi, siempre habla estupideces de mi, que no puedo caminar, que no puedo esto, pues sí, no puedo caminar porque me operaron, pero estoy perfectamente".

De la misma manera, destacó que no sigue cantando o dando conciertos de manera pública, porque a su edad no quiere dar de que hablar y vive bien de lo que construyó, pues además le sigue generando dinero, por lo que puede mantenerse tranquilo en sus últimos años, sin preocupaciones: "Si no trabajo es por no dar de que hablar, tengo 85 años, mayor que él, y mi voz está perfecta, sigo grabando, no tengo que estar trabajando como él para poder vivir, yo vivo de lo que hice y de lo que me sigue dando mi carrera".

Finalmente, pidió al intérprete de Popotitos y La Plaga que deje de hablar de él y advirtió al público que mejor se mantengan alejados de él, ya que cuando habla escupe y por eso es que él ya nunca se le acerca: "Ya basta de este cuate, no tiene otra que hablar de mi, ya estoy harto. Pero en fin, así está la cosa, y procuren de lejos cuando hablen, porque escupe al hablar, por eso no lo veo".

Alberto responde a Enrique. Instagram @tvynovelasmex

Fuente: Tribuna del Yaqui