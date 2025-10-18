Horóscopos de Nana Calistar para HOY domingo 19 de octubre: Predicciones para cada signo

Ciudad de México.- Descubre qué te depara el destino en el amor, la salud y el dinero, y prepárate para aprovechar las energías del universo a tu favor, con las predicciones más acertadas de la reconocida astróloga, Nana Calistar. ¡Tu pitonisa favorita tiene mucho que revelar hoy para cada signo zodiacal! Toma nota y no pierdas detalles. ¿Estás listo para conocer tu futuro?

Aries

Si tienes una pareja que no te permite avanzar y cumplir tus metas, debes cuestionarte si vale la pena seguir ahí. Mantente atenta a tus emociones, es posible que te sientas deprimida sin razón alguna. Date tu lugar y no bajes tus estándares, si te quiere, debe estar a tu altura.

Tauro

Es un buen momento para los cambios, no tengas miedo de aceptarlos. Aprovecha al máximo cada oportunidad que te da la vida. Llegarán grandes sorpresas que vendrán a alegrarte la existencia este día. Deberías de dejar las exigencias en el amor, solo así conseguirás algo estable.

Géminis

¡Llegó la hora! Por fin tendrás los pantalones para mandar a cada quien donde se merece. No pierdas tu energía en quien no vale la pena. Cuida tu alimentación, porque es posible que haya una subida de peso inesperada.

Cáncer

Es posible que el dinero que te debían, por fin regrese a tu vida. Algún familiar tuyo podría enfermarse pero no será nada de gravedad. Podría aparecer en tu vida alguien que ya tiene pareja, recuerda que meterte en una situación así podría traerte muchos problemas.

Leo

Eres una persona de armas tomar, así que debes de controlar más tu carácter y no actuar por impulso. Veo que llegará a tu vida un gran amor, cargado de lazos que sí valen la pena. Deberás cuidar tu alimentación, porque en esta etapa de tu vida, engordas hasta por respirar.

Virgo

Es posible que llegue a ti una oportunidad para crecer, la cual no esperabas. Deja de preocuparte por las personas que te dañaron en el pasado, el karma hará lo suyo. Dale espacio a tu pareja, a veces la haces abrumar y es bueno tomar distancia.

Libra

Te llegará una noticia inesperada que te podría preocupar, pero no debería ser así. Si estás en una relación en la que no estás satisfecha, deberías de valorar si vale la pena seguir. Si no tienes pareja, deja de pensar que el amor no es para ti, tarde o temprano te llegará.

Escorpio

Aprende a disfrutar lo que tienes y deja de estresarte por cosas sin sentido. Cuídate de una persona de 40 años, de piel blanca, porque podría estar tramando algo. Si vuelves a saber algo de una persona del pasado, deja de preocuparte y no lo tomes en cuenta.

Sagitario

Te llegará información de una noticia que has estado esperando mucho. Veo mucha estabilidad para ti en tu trabajo. Cuida tu salud, posiblemente acabes con gastritis y colitis. En cuestiones de dinero, podrías vivir una mala racha pero para inicios de mes se solucionará.

Capricornio

Es buen momento para que ejecutes ese viaje que has planeado por mucho tiempo. Ten cuidado con una amistad que trae la lengua suelta y te podría meter en problemas. Deberías cargas siempre con un limón, para que identifiques si hay malas energías a tu alrededor.

Acuario

Es posible que pronto se cancele un proyecto que habías esperado, pero no te preocupes, el próximo mes llegará algo mejor. Si tienes pareja y los celos se hacen cada vez más presentes así como las peleas, deberían de cambiar de rutina. Aléjate de las personas que no aportan nada valioso.

Piscis

Es posible que seas las comidilla de tus amistades cuando no vas a las reuniones. Deberías de dejar de ser tan duro y tan grosero con tu familia. Brinda tu ayuda a quien te quiere ver bien y aleja de ti a esas personas que solo te traen problemas.

