Horóscopos HOY Mhoni Vidente SÁBADO 18 de octubre: Predicciones para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- ¡Una semana más llegó a su final! Y si deseas saber cuál será la suerte de tu signo zodiacal este fin de semana, es clave que consultes con atención el horóscopo de Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina. En el ???????horóscopo de hoy, sábado 18 de octubre de 2025, la pitonisa cubana comparte las predicciones en asuntos de amor, dinero, trabajo y más. ¡Lee con atención los mensajes del Universo!

Aries

Este sábado 18 de octubre tendrás la oportunidad de cerrar un conflicto pendiente con una persona cercana. La claridad te acompañará en tus decisiones, sobre todo en el ámbito laboral.

Tauro

La paciencia será tu mejor aliada hoy, según el horóscopo de Mhoni Vidente. No tomes decisiones apresuradas con el dinero. En el amor, se fortalece la confianza en tu relación.

Géminis

El día será intenso, pero positivo. Tu mente estará más activa de lo habitual y podrías recibir una propuesta interesante. Controla los pensamientos negativos y enfócate en lo que realmente deseas.

Cáncer

Las emociones estarán a flor de piel, pero eso te permitirá sanar una situación del pasado. Hoy, sábado 18 de octubre, podrías tomar una decisión que te dé paz mental. Cuida tu descanso.

Leo

Tu carisma atraerá oportunidades y personas dispuestas a ayudarte. No permitas que el orgullo nuble tu juicio. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer buscando segundas oportunidades.

Virgo

Este sábado será ideal para organizar tus ideas y definir metas claras. Evita discutir con personas que no aportan. Cuida tu salud emocional y aprende a delegar. En el amor, un gesto inesperado podría hacerte sentir valorado y comprendido.

Libra

El equilibrio que tanto buscas llegará si confías en ti. Este día podría marcar el inicio de una etapa más estable, tanto económica como emocionalmente.

Escorpio

Te espera un día de reflexión. Tal vez debas soltar algo o a alguien que ya no encaja en tu vida. Aunque duela, será para bien. En el ámbito profesional, podrías recibir una propuesta inesperada.

Sagitario

Tu energía estará en su punto más alto. Usa ese impulso para avanzar en tus planes. Evita prometer más de lo que puedes cumplir. En el amor, podrías vivir un momento especial con alguien que te admira desde hace tiempo.

Capricornio

Los retos de esta semana comienzan a aclararse. Este sábado sentirás alivio y la sensación de haber tomado decisiones correctas. Aprovecha el día para descansar y planear lo que viene.

Acuario

El universo te empuja a salir de la rutina. Hoy podrías descubrir un talento o pasión que habías ignorado. Es momento de arriesgarte y confiar en tu potencial. En el amor, lo inesperado podría sorprenderte de forma positiva.

Piscis

Tu sensibilidad será tu guía este día. Podrías recibir una noticia que toque tus emociones, pero también te motivará a actuar con más determinación. En el amor, algo que parecía incierto comenzará a aclararse.

Fuente: Tribuna del Yaqui