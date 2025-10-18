Lolita Cortés recuerda por qué Yuridia no se llevó el primer lugar en 'La Academia'

Ciudad de México.- Hace 20 años, en La Academia de la cuarta generación (2005), cuando concluyó el show algunas personas quedaron insatisfechas con el resultado, ya que la cantante sonorense Yuridia quedó en segundo lugar. Esta situación generó sorpresa entre los espectadores y, por supuesto, surgieron varios rumores; todavía hay quienes recuerdan este amargo desenlace.

Ahora, el tema volvió a surgir de la boca de Lolita Cortés, quien en aquel entonces se desempeñó como una de las juezas. De hecho, no fue la cantante y actriz de comedia musical mexicana quien inició el tema, sino que le preguntó al respecto el creador de contenido César Doroteo Teo, el controversial colega de Ricardo Peralta, quien quiso saber por qué exactamente no obtuvo el premio la intérprete de Amigos no por favor.

Para decepción de algunos, la supuesta razón no fue algo fuera de lo común, pues, según Lolita, lo que le restó puntos a la joven de 19 años fue que se equivocó con la letra de su canción. En respuesta, el youtuber comentó que, aunque no salió victoriosa, logró sobresalir y ahora es una artista muy talentosa. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la aludida no se ha pronunciado sobre el tema.

Yuridia sigue muy vigente en la música

En la actualidad, Yuridia ha confesado que hubo algunos detalles que estuvieron muy mal cuando estaba dentro de La Academia, empezando porque en una ocasión ella, junto a Jolette y Mario, se dieron cuenta de que había cámaras escondidas en los baños. Además, un aspecto más personal fue la exposición de sus inseguridades, como su tipo de cuerpo, que solía recibir bastantes críticas.

#Tendencias | ¿Despedirán a Adal Ramones? Reportan que ejecutivos lo llama tras error en 'La Granja VIP' uD83DuDE33uD83DuDE4Ahttps://t.co/bLso1NpdxB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 18, 2025

"Ahí sí se mam*ron. Me aplicaron una donde tenía que salir en traje de baño, diciendo frente a un espejo todo lo que no me gustaba de mí", confesó la cantante en una charla con El Escorpión Dorado, y agregó que los encargados querían que actuara como si estuviera inconforme con su aspecto físico: "Bueno, tuve que actuar como que no me amaba, porque en realidad yo me adoraba", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui