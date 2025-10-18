"No me afecta": Selena Gomez respondería a 'ataques' de Hailey Bieber a su marca de belleza

California, Estados Unidos.- La reconocida cantante y actriz, Selena Gomez, se encuentra dando mucho de que hablar, debido a que recientemente, habría empleado sus redes sociales para responder a los supuestos ataques que se dice que la famosa modelo estadounidense, Hailey Bieber, lanzó en contra de su marca de belleza. En el mensaje de la exestrella de Disney, afirma que no le afecta lo que diga.

Hace poco, se estrenó una entrevista que tuvo la esposa de Justin Bieber con el Wall Street Journal, en la cual habló aspectos de su vida como empresaria, en la cual al cuestionarle con referencia a los competidores de su mercado de belleza, Hailey declaró que ella estaba tranquila pues en realidad no siente una verdadera competencia: "No siento competencia con personas que no me inspiran". Muchos fans de Gomez salieron a atacar a la modelo asegurando

Poco después, en su cuenta de Instagram, Selena compartió un mensaje, en el cual parecía defender a Hailey, pues pedía que la dejaran en paz y que lo que ella dijera en realidad no le molestaba ni le afectaba, destacando que para ella se trataba de la relevancia y no la tenía para ella: "Simplemente dejen a la chica en paz. Ella puede decir lo que quiera. No afecta mi vida en absoluto. Se trata solo de relevancia, no de inteligencia".

I don’t feel competitive with people I’m not inspired by - hailey bieber



and that has hit a nerve with a certain someone and her fans meanwhile they call her “irrelevant” pic.twitter.com/SPXf6vB0lJ — ? (@JAILEYSWRLD) October 18, 2025

La intérprete de temas como Wolves y Magic, concluyó con el hecho de que quiere que sean amables y que se pueda parar todo el odio que existe en redes sociales, asegurando que en su opinión, en el mercado hay suficiente espacio para todas las marcas de belleza, y a ella sí le inspiraba el ver como progresan: "Sean amables. Todas las marcas me inspiran. Hay espacio para todos. Y ojalá todos podamos parar ya".

Cabe mencionar que a los pocos segundos de haber compartido este mensaje, la exactriz de Los Hechiceros de Waverly Place lo borró y lo cambió por una foto en la que promete nueva música, sin embargo, ya se le había sacado captura y difundido. Ante esto, se buscó de nuevo a Hailey para saber su postura, a lo que simplemente respondió: "Siempre es molesto que te enfrenten con otras personas. Yo no pedí eso".

Although Hailey Bieber did not throw shade at Selena Gomez in her recent WSJ interview, Selena has again perpetuated negativity toward Hailey in a new, and since deleted, Instagram story post.



She then promoted new music and music video after. pic.twitter.com/TKZ8UBOjCZ — The Fame Vault (@TheFameVault) October 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui