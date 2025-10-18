Príncipe Andrés renuncia a la Realeza y familia de Virginia, su víctima, mandan mensaje

Londres, Reino Unido.- Después de que el Príncipe Andrés renunciara a la Realeza ante su vinculación con Jeffrey Epstein, la familia de Virginia, mandó mensaje celebrando

En un comunicado, Andrés aseguró que tras hablarlo con el Rey Carlos III y la familia más cercana, entre todos quedaron en acuerdo en que las "acusaciones sobre mi distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real", por lo que decidió que debía de "anteponer mi deber" con su familia y el país y renunciar a sus títulos, aunque sigue negando ser culpable de estar involucrado en la red de tráfico de Jeffrey: "Me mantengo firme en mi decisión de hace cinco años de dar un paso atrás en la vida pública. Con el acuerdo de Su Majestad, creemos que debo ir más allá. No utilizaré mi título ni los honores que se me han concedido".

Ante esta situación, los hermanos de Virginia, Sky y Amanda Roberts, junto a sus cuñados Danny y Lanette Wilson, compartieron su propio comunicado en el que aplauden la decisión de Andrés de ya no ostentar ninguno de sus títulos reales y militares, asegurando que esto solo era un paso para la justicia en el caso de la hoy difunta y el resto de las víctimas supervivientes: "Nosotros, la familia de Virginia Roberts Giuffre, creemos que la decisión del príncipe Andrés de renunciar a sus títulos es una reivindicación para nuestra hermana y para todos los supervivientes".

uD83DuDEA8#AlertaADN



El Príncipe Andrés de Reino Unido renunció a su título de Duque de York y a sus honores luego de conversaciones con el Rey Carlos III y su familia inmediata

De la misma manera, los hermanos y cuñados de Giuffre, declaran que la decisión acerca más a que finalmente se pueda esclarecer todo lo que hicieron Epstein y Ghislaine Maxwell, exigiendo que ya no sea considerado un príncipe: "Esta decisión decisiva supone un gran paso adelante en nuestra lucha por llevar ante la justicia a la red de tráfico sexual infantil de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Además, creemos que es apropiado que el Rey Carlos le retire el título de Príncipe".

Como se recordará, el duque de York fue acusado formalmente como uno de los socios en el caso de tráfico sexual, en el año del 2021, siendo Virginia quién lo señaló de haber abusado de ella desde que tenía 17 años de edad. Aunque el caso parecía estar terminado, este se revivió tras la muerte de la supuesta víctima del hijo de la Reina Isabel II, la familia lanzaran sus memorias, Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, que ella misma escribió, pero que jamás publicó, en el que narra más detalles de lo que vivió a manos del royal y de la pareja.

I've been reliably informed that #Virginia Giuffre's memoir is out...



Release the #EpsteinFiles ??...

Fuente: Tribuna del Yaqui