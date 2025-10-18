Taylor Swift armaría un acuerdo prematrimonial con Travis Kelce para separar sus bienes

California, Estados Unidos.- Todo parece indicar que el amor no ciega a Taylor Swift y quiere estar preparada para cualquier escenario en su vida y su futuro como esposa, por lo que se ha dicho que armaría acuerdo prematrimonial al lado del reconocido jugador de futbol americano, Travis Kelce, llegando al altar como una pareja con bienes separados. Hasta el momento ni la cantante ni la estrella de la NFL se han pronunciado al respecto.

El pasado mes de agosto, a través de su cuenta de Instagram, la reconocida cantante estadounidense, confirmó que se había comprometido con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, causando un gran revuelo en redes sociales. Tras este anuncio, poco ha hablado al respecto, pero cuando ha llegado a mencionar el tema, la joven se deshace en halagos para su prometido y señaló que fue un completo cuento de hadas la manera en la que se desarrolló todo.

Ahora, a casi dos meses del anuncio, una presunta fuente cercana a la intérprete de Mine y Bad Blood, aseguró que Swift le pidió a Kelce el realidad un acuerdo prematrimonial integral diseñado para salvaguardar y separar sus importantes activos individuales. Según la fuente, Taylor está muy enamorada, pero para ella esto es algo importante para evitar problemas futuros en caso de que su relación cambie: "Taylor le ha dicho claramente a Travis desde el primer día que estar enamorado no significa ser descuidado".

Aunque muchos podrían criticar la elección de la creadora de The Life of a Show Girl, y que esto podría haber causado tensiones en su relación, la presunta amistad de la pareja del momento, aseguró que no fue así, sino que en realidad el deportista está de acuerdo en esta decisión y admira la manera en que Swift manejó el tema: "Travis lo entiende completamente, admira lo motivada que es ella y cree que es importante que ambos se mantengan financieramente independientes".

De la misma manera, la fuente señaló que la pareja se encuentra centrada en cada cláusula financiera y de privacidad, pues desean que todo esté cuidadosamente definido antes de darse el sí. Según los informes de Forbes, este acuerdo se basa en una cifra de 1.670 millones de dólares, con Swift valuada en aproximadamente 1.600 millones y Kelce en alrededor de 70 millones. Aunque la intérprete de You Belong To Me, posee una mayor fortuna, Kelce también posee muchos proyectos en puerta que aumentaran lo que tiene, además de las bienes materiales de cada uno y contratos con marcas.

Finalmente, se asegura que este acuerdo prenupcial es conocido como "Control de Título", que es usada en parejas adineradas, ya que este declara que "cualquier activo registrado a nombre de una persona permanece exclusivamente suyo, incluso si se adquiere durante el matrimonio", o sea, que "los bienes raíces, el catálogo musical y las regalías de Taylor seguirían siendo suyos, mientras que las ganancias comerciales y los acuerdos de marca de Travis seguirían siendo suyos" Los bienes en copropiedad se considerarían propiedad conyugal, pero por lo demás, lo que es de ella sigue siendo suyo y lo que es de él sigue siendo suyo".

