Tiene cáncer: Actriz de Televisa se somete a riesgosa cirugía y hace dura una confesión

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas mexicana, Anahí Allué, recientemente ha decidido brindar una entrevista, en la que habló sobre su cáncer de mama, celebrando que oficialmente está libre de esta terrible enfermedad. La estrella de Televisa, confesó que se sometió a riesgosa cirugía para poder extirpar todo el padecimiento, junto a una dura confesión sobre su tiempo enferma.

Anahí, mediante una entrevista en julio del año en curso, reveló que que padecía cáncer de mama, destacando que no había querido revelar el padecimiento a mucha gente, incluso aseguró que solo supo gente que era más cercana a ella, como su pareja y su madre, hablando de esto hasta que ya se encontraba en el proceso final de las quimioterapias. Ahora, ha informado que está libre de cáncer: "El cáncer ya está todo fuera. El tratamiento tuvo un 100 por ciento de éxito. Hace 1 mes me tuvieron que hacer una mastectomía para estar seguros de que nunca más regresará".

La actriz de Cabaret reveló que en medio de su tratamiento y en la decisión de hacerle una mastectomía, también le informaron que en la misma cirugía podían ponerle un implante, pues era una gran candidata, y al despertar ya vería su mama nueva, haciendo un poco más sencillo el proceso: "En muchos casos no se puede. Ellos me preguntaron y yo les dije que primero estaba mi salud, pero que si había la posibilidad de estar completa, adelante. Entré a la cirugía y me dijeron que sí se podía. Cuando desperté de la anestesia ya tenía mi mama nueva".

Anahí Allué. Internet

La actriz reveló que el despertar y ver sus dos senos fue una gran ayuda para sobrellevar el proceso, asegurando que ella siente que se ven divinas y es como si no hubiera pasado por la intensa lucha en contra del cáncer, destacando que en su caso no fue más que un apoyo psicológico, y no estético. En cuando a su look, al tener que raparse, señala que aprecia más su cabello y se lo dejará así: "Mi cabello chino siempre ha sido muy laborioso de mantener, pero así lo dejaré. Si un productor de la tele me quiere con pelo largo, que me ponga peluca".

Con respecto a como pasó el proceso, Anahí destacó que su pareja, Pablo Villa, fue una pieza importante e incondicional que le ayudó a pasar toda esta complicada prueba, al igual que su familia que no la soltó ni un momento desde que le diagnosticaron la enfermedad, en la que incluso llegó a pensar que podría perder la vida.

Le gané al cáncer. Fue aterrador cuando me lo diagnosticaron. Pensé en la muerte. Definitivamente, no soy la misma mujer. Tengo muchas cosas que hacer. Soy como el ave fénix, mucho más profunda, con cosas que contar y decir. Dios me hizo artista y tengo el escenario para expresarlo. A la Anahí de ahora le digo: ‘Te amo, felicidades, estoy muy orgullosa de ti'", concluyó entre lágrimas.

Anahí con su pareja. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui