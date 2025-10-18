Tras salir del clóset y dejar TV Azteca, exconductor de 'Hechos' anuncia su boda con otro hombre

Ciudad de México.- Un reconocido periodista mexicano, que trabajó durante años en TV Azteca y hasta formó parte del equipo de Hechos con Javier Alatorre, dejó sorprendidos a sus seguidores y fans debido a que a través de una serie de publicaciones en redes sociales dio a conocer que se comprometió en matrimonio con su novio. Se trata de Mariano Riva Palacio, un famoso periodista, escritor, columnista y conductor de noticias.

Desde hace algunos días, el comunicador mexicano dejó ver que había salido de vacaciones al extranjero en compañía de su novio Alan Biancci, quien, de acuerdo con información de sus redes, también es periodista, editor y político mexicano; incluso, en su biografía de Instagram se describió como candidato a diputado federal por el Distrito XI.

Desde inicios de octubre, Mariano mostró que salió de viaje con su ahora prometido a París, Francia, ciudad que eligieron para celebrar 1 año y 11 meses de relación. En una reciente publicación, los flamantes futuros esposos se dejaron ver posando desde Disney París: "Hoy festejamos 1 año 11 meses de estar juntos y no sabes lo feliz que me haces, bueno sí sabes. Gracias por llegar a mi vida mi cielo. Hoy celebramos un mes más de unión en París y en tu lugar favorito @disneyparks. Te amo", dijo Riva Palacios.

Poco después, el famoso comunicador compartió un par de imágenes para anunciar su compromiso; en las fotos se les puede ver a ambos frente a la Torre Eiffel de París, mientras Riva Palacio se hinca para proponerle matrimonio a su novio, quien aceptó feliz la propuesta: "Me dijo que sí", escribió en francés para acompañar su publicación. La publicación de inmediato acumuló decenas de Likes y mensajes de cariños, como por ejemplo la periodista Matilde Obregón que escribió: "Wow, felicidades amigo".

¿Quién es Mariano Riva Palacio?

Mariano es un periodista de 53 años que tiene décadas trabajando en el mundo informativo. Actualmente es escritor, columnista y conductor titular en medios como Reporte Índigo, Nuestra Visión TV y Forbes México. En el pasado, Riva Palacio trabajó para El Heraldo Televisión y la empresa del Ajusco, donde pudo formar parte de los exitosos noticieros Hechos Sábado y Hechos con Javier Alatorre.

Mariano Riva Palacio le propuso matrimonio a su novio frente a la Torre Eiffel

Fuente: Tribuna del Yaqui