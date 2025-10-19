Carmen Campuzano le contesta a Kenia OS: "A esa edad una cree que se come el mundo"

Ciudad de México.- El drama entre la modelo mexicana Carmen Campuzano y la parejita de enamorados Peso Pluma y Kenia Os comenzó a inicios de mes, cuando la también actriz lanzó unas declaraciones que la pusieron en el ojo del huracán. De hecho, para la modelo, el cantante de corridos tumbados "queda a deber", no solo por su estilo de vestir, sino también por su aspecto físico.

Aunque el principal aludido no respondió, su novia, la intérprete de Malas decisiones, no se quedó con los brazos cruzados y le dedicó un par de palabras a la señora de 55 años de edad: "Ay, pues pobre. A la otra la invitamos, le decimos que le enviamos la invitación”, expresó mientras celebraba la denuncia que interpuso Belinda contra Lupillo Rivera por violencia mediática y digital.

La famosa, que inició en el mundo del modelaje con Christian Dior, volvió a arremeter, pero esta vez contra Kenia Guadalupe Flores Osuna, lo que no fue bien visto por los fans de la cantante, quienes consideraron incongruente que se molestara cuando ella misma dio pie al conflicto. Por lo pronto, la sinaloense no se ha pronunciado, pero en este portal como siempre estaremos al pendiente.

Kenia Os

"Es chiquilla, a esa edad es cuando uno dice que se va a comer el mundo. No nomás es estar de mundo al momento, mi chula. Y sí, hazme el favor de invitarme a un Fashion Week, porque no he ido a ninguno, mi amor hermosa”, expresó la actriz, recordada por su participación en varios episodios de Como dice el dicho. Además, aclaró que no está en contra de que figuras como Karol G se involucren en el modelaje.

¡No se deja! Tras declaraciones que hizo Kenia Os, Carmen Campuzano se defiende y lanza un fuerte mensaje en su contra. uD83DuDE05uD83DuDE35?uD83DuDCAB#VLAFinDeSemana, sábado y domingo, 9:00 a.m.

uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o uD83DuDCF2uD83DuDCBB pic.twitter.com/JzDPSIqhAB — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 19, 2025

Por último, precisó que ambas generaciones merecen respeto, aunque nunca debe olvidarse reconocer la trayectoria de quienes abrieron camino en esta industria. Venga la Alegría fue uno de los medios que entrevistó a la originaria de la Ciudad de México. Mientras tanto, los seguidores de Kenia Os la calificaron en redes como "envidiosa" y hasta cuestionaron su experiencia en el ámbito.

Fuente: Tribuna del Yaqui