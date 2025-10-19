Flor Rubio provoca revuelo: ¿Ya sabe quién será el primer eliminado de 'La Granja VIP'?

Ciudad de México.- La periodista de espectáculos mexicana Flor Rubio decidió opinar sobre el tema que actualmente tiene muy preocupados a los fanáticos del popular reality show La Granja VIP, ya que este domingo 19 de octubre de 2025, a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), se dará a conocer el primer eliminado del programa conducido por el presentador Adal Ramones.

El asunto es que la integrante de TV Azteca compartió quién podría ser la persona que abandone el proyecto, generando revuelo, pues algunos comenzaron a especular que quizás ella conoce el resultado. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, esto sigue siendo solo una hipótesis. De hecho, la comunicadora de 54 años también analizó la estrategia que está siguiendo Eleazar Gómez.

En la actividad de el viernes de traición, el exactor de Televisa tomó una decisión que, para una parte de los espectadores, resulta bastante cuestionable, mientras que otros consideran que hizo lo correcto. El hermano de Zoraida Gómez tuvo la oportunidad de salvar a un compañero y nominar a otro tras ganar el reto de inmunidad. En un gesto de evidente alianza, salvó a Alfredo Adame y eligió a Carolina Ross en su lugar.

Alfredo Adame fue salvado por Eleazar Gómez (cortesía)

Flor Rubio

La originaria de Ciudad de México aseguró que el polémico presentador de televisión en realidad no necesitaba la ayuda, debido a su alta popularidad en redes sociales. Asimismo, consideró que hubiera sido una estrategia más favorable salvar a la comediante Tania González, mejor conocida como La Bea, lo que le habría otorgado la simpatía del público, ya que en aquel momento era la única mujer nominada.

Esta noche alguien un granjero se va de mi granja uD83DuDC13uD83DuDCA3

¿Quién será el próximo en abandonar la granja? uD83DuDC40#LaGranjaVIP uD83CuDF3E Disfruta del 24/7 en #DisneyPlus con la experiencia completa.???

Durante dos semanas podrás vivirla también en mis redes:???

uD83CuDF10 https://t.co/6Qh0or8hrV… pic.twitter.com/vxoe692hgp — La Granja VIP (@lagranjavipmx) October 19, 2025

¿Quién es el primer eliminado?

Tomando como referencia las encuestas de audiencia y los nuevos seguidores que poseen Bea y el influencer Teo, la eliminada sería Carolina Ross. Según la opinión de la comunicadora, si esto sucede, Eleazar Gómez podría enfrentar consecuencias, ya que en La Granja VIP, el participante que sale puede dejar una nominación directa: "Si Carolina Ross es la elegida para salir, según el formato, ella tendrá un legado… ¿A quién va a nominar Carolina Ross si se va? A Eleazar Gómez".

