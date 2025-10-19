¿Hate de Ricardo Peralta afecta a Teo? Artista que sería el eliminado de 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- Pese a la opinión del público, Teo, estrella de Pepe y Teo, no se encuentra como uno de los favoritos para ganar La Graja VIP, sino que tiene una poderosa oponente, La Bea, al menos según las encuestas en redes sociales, y sería el primer eliminado del reality show de TV Azteca.

El pasado miércoles 15 de octubre del año en curso, se realizó la primera Asamblea, que es donde los concursantes se reunión en su totalidad para realizar sus nominaciones cara a cara, diciendo cuales eran los motivos para que sus elegidos estuvieran en riesgo de salir por elección del público. En esta ocasión, César Doroteo, conocido como Teo, La Bea, Alfredo Adame y Eleazar Gómez, fueron los nominados.

Pero, da la casualidad que como en La Casa de los Famosos, también hay un sistema en el que todos se luchan la oportunidad de ser el ganador de la salvación y salir de la zona de riesgo, además de poder sacar a otro de la placa sustituirlo con otro. Por primera vez, Eleazar ganó dicha salvación y eligió salvar a Adame, ingresando en zona para ser eliminada a la ex de Christian Nodal, que ha sido severamente criticado.

Tras saberse los famosos que quedan en riesgo, se ha realizado en las redes sociales de Vaya Vaya una encuesta para saber a quién se les están dando el voto de salvación. Tras más de 24 horas en Facebook, se obtuvieron más de 17 mil votos, dejando a La Bea en el primer lugar con el 52 por ciento a favor, en segundo, Teo con el 32 por ciento de apoyo, y por último a Ross con el 16 por ciento, lo que la haría la primera eliminada de la temporada.

Cabe mencionar que esto podría dar un giro inesperado, debido a que no es una encuesta de la empresa, sino que es independiente, además del hecho de que Ferka, una de las criticas de la emisión, aseguró que este domingo 19 de octubre las cosas van a cambiar, que nadie espera, por lo que solicitó que todos estuvieran muy atento a cualquier movimiento dentro de la mencionada competencia, aumentando el ya increíble interés por lo que esperar.

Fuente: Tribuna del Yaqui