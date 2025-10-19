Horóscopos de HOY Nana Calistar lunes 20 de OCTUBRE 2025: Predicciones para iniciar la semana

Ciudad de México.- Este lunes 20 de octubre de 2025 comienza una nueva semana y con ello nuevas oportunidades, así que debes estar preparado con todo para aprovechar las oportunidades. Nada mejor que conocer lo que tienen los astros para ti; conoce antes que nadie las predicciones para tu signo con los horóscopos de la famosa Nana Calistar. La pitonisa favorita del Internet comparte lo que los astros tienen preparado para cada signo zodiacal. Entérate en TRIBUNA antes que nadie de cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo.
ARIES
No te aceleres, criatura del fuego, que las prisas solo te meten en broncas. Algo que dabas por perdido volverá con fuerza y te pondrá a pensar si lo quieres o lo dejas.
TAURO
Andas con la cabeza en todos lados menos donde debe estar. Viene dinero inesperado, pero aguas con gastarlo en tonterías. Una persona de ojos claros anda preguntando por ti.
GÉMINIS
Te estás cansando de cargar con problemas que ni tuyos son. Aprende a decir “no” antes de que la energía se te caiga al suelo. Un mensaje cambiará tu semana.
CÁNCER
Tu corazón está sensible y cualquier cosita te pone sentimental. No idealices tanto, que no todo lo que brilla es amor verdadero. Cuida tu descanso, porque lo vas a necesitar.
LEO
Tu brillo está tan fuerte que hasta los envidiosos andan usando lentes. Pero ojo, no te confíes: alguien sonríe de frente y apuñala por la espalda. No caigas en dramas baratos.
VIRGO
Te estás sobreexigiendo, y ni que fueras máquina. Respira, reposa y deja que las cosas fluyan solitas. Una oportunidad laboral se asoma, pero depende de ti aprovecharla.
LIBRA
El amor anda de cabeza, pero tú más. No te compliques con gente que no sabe lo que quiere. Buen momento para dejar atrás algo que ya no vibra contigo.
ESCORPIO
Tu intuición anda poderosa, y si algo te huele raro, es porque lo es. No te calles nada, di lo que sientes sin miedo. Lo oculto saldrá a la luz más pronto de lo que imaginas.
SAGITARIO
Andas con ganas de mandar todo al carajo, pero calma. La vida te está probando para que aprendas a poner límites. Se acerca un viaje corto que te devolverá la sonrisa.
CAPRICORNIO
Por fin ves resultados de algo que te costó sudor y paciencia. No te sabotees con pensamientos negativos. A nivel amor, alguien del pasado aún piensa en ti.
ACUARIO
Tu mente está volando más que de costumbre. Ideas locas, sí, pero una de ellas te puede abrir puertas grandes. Cuidado con los falsos amigos que solo buscan beneficio.
PISCIS
Andas soñando mucho y no todo es casualidad. El universo te está avisando que algo importante se acerca. No te dejes manipular por quien solo aparece cuando necesita algo.
