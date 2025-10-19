¿Kenia Os está embarazada de Peso Pluma? Un video en TikTok desata sospechas

Ciudad de México.- Kenia Guadalupe Flores Osuna, mejor conocida en la música como Kenia OS, es una reconocida cantante mexicana que en los últimos meses ha dado mucho de qué hablar por ser la novia del especialista en corridos tumbados Peso Pluma. De hecho, desde que se confirmó su relación, ambos artistas recibieron una inmensa cantidad de apoyo por parte de sus fanáticos.

Su historia de amor salió a la luz en febrero de este año, después de colaborar en la canción Tommy y Pamela. Al inicio solían ser bastante discretos, pero con el tiempo, y tras notar la buena aceptación mediática, comenzaron a mostrarse más cariñosos en público. Cada vez que se les pregunta sobre su vida privada, aseguran que actualmente atraviesan una de las mejores etapas de su relación.

En cuanto a la intérprete de Tortura, en diversas ocasiones se ha referido a su novio como su "príncipe azul". Además, según las declaraciones de Kenia OS, ambos prefieren mantener su romance en un perfil relativamente bajo: "Como figuras públicas tratamos de cuidar esa parte de nuestra vida personal, pero tanto para mí como para él es súper natural, súper lindo poder compartir este amor".

Kenia Os subió un par de fotos que reafirman el rumor de un posible embarazo

Sospechan que Kenia OS está embarazada

Todo comenzó con un video que la cantante subió a TikTok realizando un trend para descubrir cuándo y qué género tendría su primer hijo. La respuesta la sorprendió, pues la aplicación indicó que su primer bebé sería un niño y que llegaría muy pronto. El clip —hecho en tono de broma para interactuar con sus seguidores— acumula alrededor de 748 mil reacciones y más de seis millones de comentarios.

Estos me dan vibras que ya hasta padres serán osea no olvidemos que nuestra kenini es muy buena manifestando y en tiktok ya subió un video donde sale que tendra un niño muy pronto! Si se que suena muy delulu pero dejenme soñar! uD83EuDD7A#kenini #keniaos #delulu pic.twitter.com/BfFBiKJEsK — kat uD83EuDD16 (@queenkeninios) October 19, 2025

Las especulaciones no se hicieron esperar: mientras algunos se divirtieron con el contenido, otros creen que podría tratarse de una pista de la sinaloense. "Yo no creo que esté embarazada, no se alarmen; solo ha de querer ya ser mamá, pero eso sería hasta que termine su gira a mediados de 2026. Bueno, digo, todo puede pasar, por algo publicó el video", respondió una fan identificada como @anabelaluna6.

Fuente: Tribuna del Yaqui

