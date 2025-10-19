Niurka arremete contra Belinda y respalda a Lupillo Rivera tras la polémica demanda

Ciudad de México.- Niurka Marcos, reconocida actriz y vedette cubana, suele estar envuelta en controversias, ya que con frecuencia opina sobre los conflictos de otras celebridades y, en ocasiones, termina protagonizando pleitos públicos. Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, la también bailarina decidió tomar partido a favor del hermano de Jenni Rivera, quien fue demandado por la cantante española Belinda.

Para la madre de Emilio Osorio, la intérprete de Luz sin gravedad debería comenzar a solicitar cartas de confidencialidad a las personas con las que mantiene una relación amorosa. Además, defendió a Lupillo Rivera, quien hace poco lanzó su libro Tragos amargos, donde además de compartir detalles sobre su vida, abordó el supuesto romance que tuvo con la artista de 36 años.

De hecho, Niurka considera que el músico estadounidense tiene derecho a contar su versión de los hechos, pues, como te informamos en TRIBUNA, el cantante de 53 años aseguró que la exestrella de Televisa le provocó un profundo dolor cuando le fue infiel. "Eso nadie lo puede evitar porque él está hablando desde su experiencia y tiene derecho a expresar sus sentimientos, su punto de vista, pues", declaró la cubana.

Belinda demandó a Lupillo Rivera

Ahora bien, con respecto a la demanda por violencia mediática y digital que interpuso Belinda contra el cantautor, bajo la perspectiva de Niurka, la acción está mal enfocada porque "atrae mala energía". Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la principal aludida no se ha pronunciado sobre dichas declaraciones. Sin embargo, en nuestro portal estaremos atentos a cualquier novedad que surja en el futuro.

Belinda sigue demostrando que el talento no se silencia. uD83DuDD25

Pese a la disputa legal con Lupillo Rivera, ella continúa con su éxito en Mentiras, el musical y su trayectoria musical brilla más que nunca. uD83CuDF1F#Belinda #MentirasElMusical #JusticiaDigital pic.twitter.com/o5Pey2zTYH — Zeudi Hernandez (@Salseoconzeu) October 19, 2025

Cabe recordar que la primera interacción entre el especialista en música regional mexicana y la protagonista de Aventuras en el tiempo (2001) ocurrió en 2019, durante el programa La Voz México, donde ambos fungieron como coaches de los participantes. Los rumores de un romance surgieron a raíz de su convivencia en dicho reality y se reforzaron cuando el exesposo de Mayeli Alonso apareció con el rostro de Belinda tatuado en uno de sus brazos.

