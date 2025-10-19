Orgullo sonorense: El actor Osvaldo Sánchez triunfa en el Festival de Cine de Morelia

Morelia, Michoacán.- El actor sonorense Osvaldo Sánchez fue galardonado con el premio a Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Morelia por su participación en la película En el camino, dirigida por el cineasta David Pablos. A pesar de que el hermosillense no pudo asistir al evento por diversos compromisos, su mensaje de agradecimiento fue leído en voz alta durante la ceremonia.

De acuerdo con información en línea, la historia se centra en El Muñeco, un trailero interpretado por Osvaldo, quien termina vinculándose con Veneno (Víctor Miguel Prieto), un joven que enfrenta una realidad difícil y que, de alguna manera, termina acompañando al protagonista en su viaje. Entre los temas de gran relevancia que aborda el filme se encuentran la masculinidad, los vínculos familiares y la vulnerabilidad.

Osvaldo Sánchez

"No está presente mi cuerpo en este momento gracias a que el cine me trajo a filmar a Sonora, mi tierra de origen, a pasar mi cumpleaños con mi hija y mi familia. De esto habla la película En el camino: de la paternidad, de la ausencia de nuestros seres más cercanos, y quiero ser congruente para terminar de sanar las heridas que fue necesario habitar para encontrar la redención”, expresó un fragmento de su discurso.

Personaje de la película

Asimismo, resaltó que la razón por la que se dedica a esta profesión es porque cree en el arte, en la justicia, la empatía y la solidaridad. Por otra parte, mencionó que es importante que, como humanidad y miembros de la industria cinematográfica, nos guiemos por los valores adecuados. Al final, agradeció al director y guionista David Pablos, así como a los productores Ina Payán, Diego Luna y Luis Salinas, e incluso se tomó el tiempo de dar gracias al equipo del festival.

"Primero, muchas gracias por este reconocimiento a Dios; a mis padres, por esta vida; a mi hija, por ser el principal motor para vivir; y a mi familia. Esto no es un logro individual, sino el producto de una gran cantidad de personas que han dialogado con este corazón durante toda una carrera y toda una vida", aseveró el actor, quien este domingo 19 de octubre, según sus redes sociales, está celebrando su cumpleaños.

Fuente: Tribuna del Yaqui