Pedro Pascal y Jamie Lee Curtis se suman a la protesta 'No Kings' contra Donald Trump

Los Ángeles, California.- El pasado 18 de septiembre de 2025, millones de estadounidenses salieron a marchar con motivo del No Kings Day para protestar contra el Gobierno del presidente Donald Trump. Entre las inconformidades más destacadas por los ciudadanos se encuentra la política arancelaria, la cual consideran que ha provocado un aumento significativo en los precios de los productos.

Por su parte, a través de un comunicado en redes sociales, los integrantes del movimiento No Kings revelaron la cifra aproximada de asistentes: "Con más de dos mil 700 protestas legales y pacíficas a lo largo de los 50 estados, la movilización de hoy fue 14 veces más grande que los dos eventos inaugurales del presidente Trump combinados, marcando un momento histórico de unidad y resistencia".

Famosos se unen a la lucha

Anteriormente se llevó a cabo una protesta similar en junio, aunque en aquella ocasión se contó con la presencia de algunas figuras del espectáculo como Jimmy Kimmel, Julia Louis-Dreyfus y Mark Ruffalo. Este fin de semana, dos de los artistas más destacados fueron José Pedro Balmaceda Pascal, mejor conocido como Pedro Pascal, y la reconocida productora Kerry Marisa Washington.

Pedro Pascal en la protesta

Además, también se confirmó la asistencia de Murray Bartlett, un actor australiano que ganó especial notoriedad tras protagonizar la serie de televisión The White Lotus, dirigida por Mike White. Sin inhibición alguna, Bartlett subió una fotografía a sus plataformas mientras formaba parte de la manifestación e incluso eligió portar un sombrero personalizado con la leyenda "No Kings".

Pedro Pascal



Por haber participando en la protesta No Kings! en contra de las políticas autoritarias de Donald Trump pic.twitter.com/JtvlNn3aCC — Por que es tendencia en México? (@TendenciaMax) October 19, 2025

Otros que se pronunciaron fueron el icónico comediante Jack Black, quien compartió un video en sus historias de Instagram. Por supuesto, tampoco podía faltar la estrella de Hollywood Jamie Lee Curtis, quien desde hace tiempo ha manifestado su desacuerdo con el triunfo de Trump, que está al mando de su país desde el 6 de noviembre de 2024. Desde entonces, su administración se ha dedicado a implementar diversas modificaciones en la ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui