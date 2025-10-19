¿Se realizará el concierto de Limp Bizkit en CDMX tras la muerte de Sam Rivers?

Florida, Estados Unidos.- Ayer falleció Sam Rivers, bajista y fundador de la banda Limp Bizkit, quien a lo largo de su carrera enfrentó algunos problemas de salud. Entre los más graves se encontraban una enfermedad hepática derivada de sus problemas con el alcohol, así como un nuevo reto en 2024, cuando se le diagnosticó cáncer, enfermedad que se presume le costó la vida.

"Hoy perdimos a nuestro hermano, nuestro compañero de banda, nuestro latido. Sam Rivers no solo era nuestro bajista, era pura magia: el pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido. Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo irremplazables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme", dice el comunicado que compartieron los miembros de su grupo tras su partida.

¿Cancelarán el concierto en México?

Es necesario recordar que recientemente la agrupación estadounidense había anunciado que se presentaría en ciertos países de Latinoamérica. Por supuesto, entre estos se encuentra el Estadio Banorte, en Ciudad de México, cuya fecha programada es el próximo sábado 29 de noviembre. Tras esta lamentable noticia, los fans se preguntan si los conciertos serán cancelados o si continuarán como estaba planeado.

Murió a los 48 años

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no han emitido ninguna respuesta oficial sobre este tema. Sin embargo, los seguidores más antiguos consideran que, con mayor razón, deberían asistir, porque así podrían aprovechar la ocasión para homenajear a Sam Rivers durante el show. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier cambio, por lo que, en caso de que ocurra, tendrás toda la información completa en TRIBUNA.

Video I took of Sam Rivers just a few months ago. RIP, legend. pic.twitter.com/MB2RMnYGLp — Cory | Thalion (@ThalionFTW) October 19, 2025

En lo que respecta a los pases de entrada para el concierto en la Ciudad de México, se sabe que para adquirir uno es necesario ingresar a través de Funticket o hacerlo de manera presencial en las taquillas del Fórum Buenavista. Cabe destacar que los precios oscilan entre los 4,000 pesos y los 1,300 pesos, aunque, para mayor seguridad, se recomienda consultar el sitio oficial, ya que lo más seguro es que para el próximo mes las entradas ya se hayan agotado.

