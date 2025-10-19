Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, se casa con su amor de infancia en España

Valladolid, España.- La única hija del matrimonio entre Antonio Banderas y Melanie Griffith se convirtió en mujer casada tras contraer matrimonio con su pareja desde la adolescencia. Stella del Carmen, de 29 años, conoció a su ahora esposo, el economista Alex Gruszynski, cuando apenas eran alumnos de preescolar, por lo que la historia de este par de enamorados podría perfectamente inspirar una película de Hollywood.

De hecho, el evento contó con aproximadamente 200 invitados, siendo una ceremonia privada y bastante selecta. Entre los famosos presentes se encontraban Penélope Cruz, Pedro Almodóvar, Tippi Hedren, Don Johnson, y, por supuesto, la hermana de la novia, Dakota Johnson. Sin embargo, eso no es todo, ya que también hubo figuras vinculadas con la política, como las hijas del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, Malia y Sasha.

De acuerdo con medios estadounidenses, el lugar elegido para este día tan especial fue el exclusivo hotel Abadía Retuerta LeDomaine. La celebración comenzó con un cóctel al aire libre; posteriormente se continuó con un almuerzo de gala y, finalmente, con la tan esperada fiesta. Con el objetivo de mantener el festejo lo más íntimo posible, se prohibió el uso de celulares y el acceso a los medios de comunicación.

Ambos lucen muy enamorados

Antonio Banderas

Aunque los paparazzis no pudieron ingresar, el reconocido actor Antonio Banderas no olvidó que la prensa estaba afuera. En un gesto amable, salió a brindar con ellos mientras repartía copas de champán y canapés. Durante estos breves minutos, el intérprete de El Zorro en la exitosa película La máscara del Zorro (1998) compartió con los reporteros su enorme felicidad por esta nueva etapa en la vida de su progenitora.

Día Mundial contra el Cáncer de Mama ?uD83EuDE77 pic.twitter.com/xC8cN2ABQW — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 19, 2025

Antonio fue el encargado de llevar a su hija al altar, y lo hizo acompañado por una pieza musical compuesta por su tío abuelo. Una vez concluido este mágico momento, comenzó a escucharse la canción Here, There and Everywhere, de The Beatles, que, según se dice, los novios eligieron por considerarla la más adecuada para describir esta historia de amor que, tras 25 años, culminó en un matrimonio que se espera dure toda la vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui