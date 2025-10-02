Caso Débora Estrella: Revelan que autopsia del piloto dio positivo a alcohol y marihuana

Monterrey, Nuevo León.- El Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia reveló los resultados de la autopsia de Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, el piloto que perdió la vida junto a la presentadora Débora Estrella la noche del sábado 20 de septiembre en un accidente aéreo, dieron positivo a marihuana y alcohol. Según el reporte oficial, las autoridades detectaron 183 miligramos de etanol por cada litro de sangre, es decir, que había ingerido bebidas alcohólicas.

La Fiscalía de Nuevo León comunicó que el examen toxicológico detectó metabolitos procedentes del consumo de mariguana. Cabe mencionar que, de acuerdo con el parte de las autoridades, el percance en el que murió la conductora de Multimedios se registró a las 18:50, cuando el piloto perdió el control de la avioneta y se desplomó en una zona llamada Laderas-Riveras del Interpuerto. En cuanto a la comunicadora, el Servicio Médico Forense (Semefo) descartó el consumo de alguna sustancia ilegal.

La muestra de sangre de la persona que ingresa al servicio médico forense como Débora Cecilia Estrella Garza Y a quién se le practicara la autopsia número 3181-25, resultó no detectada para metabolitos procedentes del consumo de benzodiacepinas, carbamazepina, cocaína, fentanil, fenitoína, ketamina, lidocaína, LSD, ni Tramadol", se puede leer en el informe forense.

Según fuentes de la Fiscalía General de Justicia citadas por @elnorte restos del piloto Bryan Ballesteros dieron positivo a alcohol y mariguana, tras avionetazo en el que murió con Débora Estrella en García, Nuevo León.

El día del accidente, Protección Civil de Nuevo León confirmó la identidad de la periodista y del piloto. De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron en el área del Parque Industrial Ciudad Mitras y desde los primeros minutos se reportaron dos personas sin vida. Horas después de que se confirmara la muerte de ambos tripulantes, Manuel Guerra Cavazos, alcalde de García, declaró que una maniobra errónea presuntamente influyó en que se perdiera el control de la aeronave.

Una de las líneas de investigaciones refieren un efecto 'downwash' (flujo de aire que se desvía hacia abajo después de pasar por un perfil aerodinámico) u otro tipo de perturbación del aire, ya que se registró que un helicóptero volaba cerca de la avioneta justo antes del accidente. También se analiza si pudo haber error humano por parte del piloto, incluyendo cosas como maniobras incorrectas, reacción ante circunstancias adversas o control inadecuado.

Fuente: Tribuna del Yaqui