Efigenia Ramos así responde a las 'agresiones' que sufriría a manos de Alejandra Guzmán

Ciudad de México.- Durante una comida en honor a la actriz de melodramas, Jaqueline Andere, la conocida Efigenia Ramos, quien fuera asistente personal de la hoy difunta primera actriz Silvia Pinal por más de tres décadas, fue abordada por la prensa para hablar sobre diversos temas relacionados con la familia de la diva del cine mexicano, como una supuesta agresión de Alejandra Guzmán, que se ha viralizado en los últimos días.

Ante los cuestionamientos sobre las presuntas agresiones que habría recibido por parte de la intérprete de Reina de Corazones, hija de la matriarca de la dinastía Pinal, Efigenia se negó a hablar de ello: "No voy a hablar de eso porque ya les dije, quiero respetar el evento de la señora Jaqueline. Por el cariño que yo le tengo, quiero que esto no se salga de que ahora la nota sea yo. No", respondió con firmeza, evitando que el homenaje se viera opacado por controversias personales.

Las versiones sobre un posible maltrato físico y verbal por parte de Guzmán hacia Ramos han circulado en medios desde hace más de un año. De acuerdo con el periodista Maximiliano Lumbia, Efigenia habría sido agredida por un integrante de la familia Guzmán-Pinal, aunque ella no ha confirmado públicamente estos señalamientos. Incluso se ha mencionado que podría existir un contrato de confidencialidad que le impide hablar del tema.

Ramos también fue consultada sobre la reciente noticia de que ya existe un nuevo albacea para los bienes de Silvia Pinal, luego de que María Elena Galindo renunciara a dicha responsabilidad: "No, a mí no me han dicho que haya una albacea. Todavía no estoy notificada. Yo creo que en su momento lo tendrán que dar a conocer, ¿no? Pero no me han notificado, no me han dicho nada. Pues mira, yo creo que lo mejor, yo había pensado que sí sería bueno que fuera la familia, pero pues si también es alguien ajeno, también es bueno".

Respecto a quienes opinan que no necesita la parte de la herencia que le dejó Silvia Pinal, Efigenia fue clara: "Yo sé trabajar y trabajo mucho. Alguien dijo que a lo mejor no lo necesitaba. Sí, lo necesito porque pues a mí me liquidaron. Sí, pero pues ¿de qué voy a vivir? Yo voy a seguir viviendo, pero gracias a Dios tengo mucho trabajo y gente quiere mis comidas, y si me lo quieren dar bien, si no porque yo no soy gente de pleito, ustedes lo saben. Aparte, acuérdense, yo soy una persona enferma. Yo tengo mis aneurismas".

Con estas declaraciones, Efigenia Ramos reafirma su postura de mantenerse al margen de conflictos mediáticos que involucran a los seres queridos de su exjefa, enfocándose en su salud, su trabajo y el legado que compartió junto a Silvia Pinal.

¿Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal CONFIRMA una AGRESIÓN por parte de Alejandra Guzmán? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/qM9nPAR6A9 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui