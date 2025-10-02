El nuevo tráiler oficial de 'Frankenstein' es presentado por Guillermo del Toro

Ciudad de México.- Netflix ha revelado el tráiler oficial final de 'Frankenstein', dirigida y escrita por el cineasta mexicano ganador del Oscar, Guillermo del Toro. El avance promete una épica gótica que se centrará en la tragedia humana detrás del mito. Llegará a Netflix el 7 de noviembre de 2025. El nuevo tráiler ha generado gran expectación al ofrecer un vistazo más profundo a la estética visual del proyecto, que se distingue por el característico sello lírico y oscuro de Del Toro.

La película, escrita y dirigida por el propio Del Toro, ofrece una visión profundamente humana del monstruo, interpretado por Jacob Elordi, quien aparece por primera vez en pantalla en el avance publicado este 1 de octubre. El tráiler muestra a la Criatura desde su propia perspectiva, con una estética sombría y emocional que refuerza el enfoque íntimo del director. La narrativa se centra en el dolor, el abandono y la búsqueda de identidad del ser creado, transformando la historia en un drama lírico más que en un puro relato de terror.

Guillermo del Toro presenta el trailer oficial de 'Frankestein'

Del Toro explora la relación entre creador y creación como un conflicto paternal y humano, alejándose de la advertencia clásica sobre los peligros de jugar a ser Dios. El elenco principal incluye a Jacob Elordi como 'la Criatura', Oscar Isaac como 'Víctor Frankenstein', Mia Goth como 'Elizabeth Lavenza', Felix Kammerer, 'Charles Dance', Lars Mikkelsen, 'David Bradley', Lauren Collins y Christoph Waltz en papeles clave.

La producción corre a cargo de Del Toro, J. Miles Dale y Scott Stuber. Este proyecto, una obsesión creativa del director durante 25 años, está inspirado en su infancia y en la versión de 1931 con Boris Karloff, a quien Del Toro considera una figura casi religiosa.

El nuevo tráiler de “Frankenstein” de Guillermo del Toro.



MADRE DE DIOSuD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31

pic.twitter.com/QsAywKmAv8 — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) June 1, 2025

La sinopsis oficial describe a 'Víctor Frankenstein' como un científico brillante pero egocéntrico que desafía los límites de la vida al crear una criatura en un experimento monstruoso. Lo que comienza como una hazaña científica se convierte en una tragedia para ambos. La película explora temas como el perdón, la comprensión, la fe, el miedo y la paternidad, todo en una escala épica con estilo gótico y visualmente impactante.

Antes de su estreno en Netflix, 'Frankenstein' tendrá una exhibición limitada en cines selectos mexicanos a partir del 23 de octubre, tras un lanzamiento teatral global el 17 de octubre para calificar a premios. La cinta ya ha sido aclamada en festivales como Venecia, donde compitió en la sección oficial, Telluride y Toronto, donde recibió una ovación de pie el 8 de septiembre y fue finalista al premio del público. Con un 80 por ciento de aprobación en Rotten Tomatoes, críticos destacan su belleza visual y la actuación de Elordi, que encuentra humanidad en el icónico monstruo, anticipando una posible carrera hacia los Oscar.

Guillermo del Toro

El tráiler, de poco más de dos minutos, destaca por su atmósfera gótica y la música inquietante de Alexandre Desplat, cuya banda sonora lírica complementa el estilo de Del Toro. La dirección artística, la fotografía y el diseño de producción, incluyendo un maquillaje que requirió nueve meses de desarrollo inicial, refuerzan la potencia visual de la obra. El diseño del monstruo, inspirado en cuerpos de soldados de la Guerra de Crimea, añade capas históricas a la narrativa.

Con un presupuesto de 120 millones de dólares, 'Frankenstein' es una de las producciones más ambiciosas de Netflix para 2025. Con esta entrega, Guillermo del Toro reafirma su lugar como uno de los narradores más sensibles y visionarios del cine contemporáneo, prometiendo una experiencia que no solo aterra, sino que conmueve profundamente.

Jacob Elordi irreconocible como el Monstruo de Frankenstein en el tráiler del proyecto de Guillermo del Toro:#Frankenstein tendrá estreno en algunos cines (17 de octubre en USA - 23 de octubre en México) y el 7 de noviembre en Netflix.https://t.co/Bc6S8VTcik #HorrorCommunity pic.twitter.com/R7EbDRDBbO — Caro (@carolinnatas) October 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México