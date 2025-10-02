¿Están enamorados? Anna Ferro habla de su 'romance' con Charly López, ex de Ingrid Coronado

Ciudad de México.- Tras la difusión de unas fotografías que la mostraban conversando con Charly López, exintegrante de Garibaldi y expareja de Ingrid Coronado, la viuda de Fernando del Solar y maestra de yoga, Anna Ferro, salió al paso de los rumores que apuntaban a un supuesto romance entre ambos. En entrevista, la también conferencista negó rotundamente cualquier vínculo sentimental con López y explicó cómo surgió el encuentro que desató especulaciones.

Ferro en la entrevista aseguró que ya todo esto solo le causa risa: "Primero empecé a reír. Ya hice callo, ¿saben? La verdad, ya empecé y aprendí a hacer callo con todo esto". Ante esto, aseguró que conoció a Charly apenas ese día, durante la fiesta de cumpleaños de su abogada en común, Mariana Gutiérrez: "Nos pusimos a platicar. Estábamos a carcajadas… me andan cazando, me andan buscando novio. Está bien, se los agradezco, pero yo les avisaré cuando sea real", agregó con humor.

La también autora aclaró que no conocía personalmente a López antes de ese evento: "Solamente por pantalla, todo por la cuestión mediática… pero de ahí en fuera que nosotros dos tuviéramos teléfonos o que nos estuviéramos comunicando, no, cero", dijo. A pesar de compartir abogada, nunca habían coincidido en persona. Sobre las imágenes que circularon, Ferro explicó que fueron tomadas en un ambiente relajado y sin intención de ocultar nada: "Nos dijeron: '¿les podemos sacar una foto?' Y nosotros, pues sí, no pasa nada… si las fotos se ven, pues que estamos riéndonos, que estamos platicando".

Ambos, según relató, encontraron puntos en común durante la conversación, y sin mencionar directamente a la expresentadora de Venga la Alegría, manifestó: "Estábamos platicando los dos, que qué chistoso cómo el universo y todo nos había juntado. Y que también estamos aprendiendo de todo esto. O sea, era como algo común, normal platicar. Como cualquier otra persona que nos encontramos y que estamos en una situación similar".

Y ya, o sea, pero nada que ver con que en contra de ella o que... No, nuestra vida, estoy segura que tampoco la de él, gira en torno a esta señora, ¿no? También estuvimos platicando muchísimo, que los hijos, que cómo han crecido. Cosas que también hasta papás platican", aseguró.

Ferro fue enfática al negar cualquier relación sentimental con Charly: "No, ninguno”. Aunque sí admitió que intercambiaron teléfonos y fotos, señaló que cualquier vínculo futuro dependerá del tiempo: “No sé si nuestra amistad crezca más o no… pero en estos momentos fue ese contacto y ya está". Finalmente, compartió en entrevista con Sale el Sol que sus proyectos personales avanzan con buen ritmo: "Estoy trabajando mucho, gracias a Dios. Se están abriendo puertas. También el corazón se está sanando como todo". Sobre los temas legales que aún enfrenta, prefirió no profundizar, pero aseguró que “va caminando y va caminando bien".

