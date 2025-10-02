Hermana de Meghan Markle revela que su padre quedó atrapado en el terremoto de Filipinas

California, Estados Unidos.- La estadounidense Samantha Markle, que es conocida por ser la hermana mayor de Meghan Markle, recientemente causó gran conmoción, al revelar que Thomas Markler, el padre de ambas, al ser un hombre mayor y enfermó, quedó atrapado en su edificio, después del intenso terremoto en Filipinas, que se reportó dejó a casi un centenar de ciudadanos sin vida y millones en daños.

El pasado fin de semanas, en Filipinas se reportó un sismo de alta magnitud que derribó edificios y ocasionó el fallecimiento de más de 70 personas, hasta el momento, "Quiero que el tiempo que tenga por delante sea en paz". Pero, este terremoto ha causado en horas recientes gran controversia, debido a que se reveló que el suegro del Príncipe Harry estaba en dicha ciudad cuando ocurrió a causa de que ahora radica en dicha zona.

Como se sabe, tras el drama con los duques de Sussex y toda la batalla legal que se desató por el tema de supuestamente vender información de su boda y vida personal, Thomas decidió mudarse a Filipinas para alejarse de todo y "vivir en paz", según sus propias declaraciones. Pero ahora, Samantha declaró que su vida tranquila ahora se sume en el pánico, ya que asegura que quedó atrapado en su edificio: "Está en el piso 19 y no puede caminar, está atrapado en Filipinas".

Thomas y Meghan no se hablan desde hace 7 años. Internet

Según Samantha Markle dice que su padre le ha estado enviando mensajes aterrados por esta situación, por lo que internautas han lanzado comentarios como: "¿Su hija Meghan, «Humanitaria del Año», se ofrecerá a ayudar... o se quedará callada?", a lo que Samantha, afirmó que para ella era mejor que la nuera del Rey Carlos III no se meta: "En mi opinión, lo mejor es que se quede donde está, abrazando sus premios falsos. Ya se ha hecho suficiente daño. Mejor no agravarlo".

Sin embargo, hace poco, el propio Thomas salió a decir que se encuentra bien y pidió al público en general que no se preocupen por él, que no pasa nada y él ya se encuentra bien, abriendo un nuevo debate del tema: "Por favor, no se preocupen por mí, todo está bien".

It's best that she just stays where she is hugging her fake awards, in my opinion. Enough damage has already been done. Best not to add to it — Samantha Markle (@BabesMatrix) September 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui