Horóscopos de Nana Calistar para hoy viernes 3 de octubre de 2025: Predicciones según tu signo

Ciudad de México.- El universo y los astros tienen un mensaje especial para tu signo este 3 de octubre de 2025. Conoce antes que nadie la poderosa predicción de la vidente Nana Calistar, que te aconseja y guía en el amor, trabajo y dinero. TRIBUNA tiene para ti la recopilación de la famosa pitonisa más amada del Internet. ¿Quieres saber qué decisiones tomar? No dejes de leer aquí todo lo que tienes que saber para este viernes.

Aries

Mucha atención, porque este viernes te vas a topar con verdades que no pediste, pero que necesitas. Si alguien te debe una explicación, exígela sin miedo. En lo sentimental, mucho cuidado con caer en juegos de poder. Si no te valoran, ya no le busques más porque ahí no es.

Tauro

Tú bien sabes que tu economía anda mal por culpa de tus decisiones que tomaste con el corazón acelerado y no con la cabeza. Aprende a decir no, aunque duela.

Géminis

Hay noticias que llegan para moverte el piso. No te precipites ni respondas en caliente; como dice la presidenta Sheinbaum, hay que actuar con la cabeza fría. En el amor, alguien del pasado vuelve con discurso renovado, pero tú ya no estás para palabras bonitas, necesitas hechos.

Cáncer

Deja de cargar lo que no te corresponde, suelta; créeme, se te va a quitar un peso de encima. Mañana es un día para soltar, perdonar, pero también cerrar puertas que te han hecho perder energía. Pos oye, no eres centro de rehabilitación emocional.

Leo

Tu brillo incomoda a quienes viven en sombras y, si les incomoda, pues que se pongan lentes. Que no te apague el veneno ajeno. En el trabajo se viene un cambio importante: acepta lo que mereces y no te conformes.

Virgo

Hoy vas a tener la oportunidad de redirigir algo que creías perdido, mucho ojo. Si alguien no está valorando tu esfuerzo, entonces valórate tú primero. No eres tapete de nadie, siempre recuerda eso.

Libra

Se acabó el tiempo de agradar a todo el mundo; mándalos bien lejos. Es día para decir lo que realmente piensas, aunque incomode. En lo amoroso, alguien quiere jugar con tus emociones; no te me pongas menso.

Escorpio

Tu intuición no falla, pero últimamente la has estado ignorando por miedo a lo que puedes descubrir. Ojo ahí con fallarse a uno mismo. Mañana se caen las máscaras de todos aquellos que nomás quieren sacarte provecho.

Sagitario

Se te va a presentar una oportunidad, pero no todo lo que brilla es oro, así que analiza bien. Investiga bien antes de lanzarte. En lo emocional, deja de romantizar lo que ya no da para más.

Capricornio

Deja de querer controlar cada detalle; te vas a quedar pelón de tanto estrés. La vida también se trata de fluir. En el amor, si estás dando más de lo que recibes, no estás en una relación, estás en un desgaste emocional, y eso bien lo sabes, nomás que te encanta hacerte el tonto.

Acuario

Tu mente va mil por hora, pero tu corazón necesita un respiro. Tendrás que tomar una decisión importante. No la postergues más. En el amor, alguien quiere explicaciones, pero tú también las mereces. No te vuelvas mártir emocional.

Piscis

Hay decisiones que postergas por miedo a quedarte solo, pero ¿no es peor estar acompañado sintiéndote vacío? Mañana vas a entender que mereces más.

