Horóscopos HOY Mhoni Vidente JUEVES 2 de octubre 2025: La suerte de tu signo zodiacal

Ciudad de México.- La energía del mes comienza a moverse con fuerza y Mhoni Vidente asegura que este jueves 2 de octubre de 2025 será un día determinante para varios signos zodiacales. El horóscopo de hoy señala que habrá oportunidades inesperadas, cierres de ciclos, noticias económicas y hasta revelaciones en temas del corazón. Los horóscopos de Mhoni Vidente advierten que será un día perfecto para tomar decisiones importantes y no dejar que el miedo te frene. ¡Aquí sus mensajes!

Horóscopos Mhoni Vidente HOY jueves 2 de octubre de 2025: Predicciones para tu signo zodiacal

A continuación, conoce lo que depara el horóscopo signo por signo:

Aries

Un proyecto profesional que parecía estancado comienza a tomar forma. Hoy, jueves 2 de octubre, recibirás una propuesta que te dará seguridad.

Tauro

Tendrás una conversación que cambiará tu manera de ver una relación personal. Es un día para aprender a soltar y no aferrarte. En lo económico, un ingreso inesperado aliviará tus preocupaciones.

Géminis

La comunicación será tu mejor aliada rumbo al fin de semana, en todos los aspectos. Una llamada o mensaje puede abrirte puertas laborales.

Cáncer

Este jueves tu intuición estará más fuerte que nunca, lo que te ayudará a tomar una decisión acertada en tu entorno familiar. Una sorpresa romántica podría alegrar tu noche.

Leo

Es un día en el que tendrás que demostrar liderazgo en el trabajo, dice Mhoni Vidente en el horóscopo de hoy. Si tomas la iniciativa, podrías recibir un reconocimiento especial.

Virgo

Un cambio en tu rutina traerá beneficios a tu salud. Este día marca un buen momento para comenzar un nuevo hábito. En lo profesional, un reto pondrá a prueba tu paciencia.

Libra

La energía de la luna te dará equilibrio para cerrar un acuerdo importante. En lo sentimental, es momento de aclarar dudas y dar un paso más firme en tu relación.

Escorpio

Hoy, jueves 2 de octubre, estarás lleno de magnetismo y podrías llamar la atención en un entorno social. En lo económico, es un buen día para reorganizar tus gastos y proyectar inversiones a futuro.

Sagitario

La creatividad será tu motor durante este jueves. Un nuevo proyecto artístico o laboral te permitirá destacar. En el amor, evita malentendidos y sé claro con tus sentimientos.

Capricornio

Tu disciplina te llevará a cumplir con un objetivo que tenías pendiente en el plano de la salud. En temas de pareja, un gesto inesperado te hará sentir más seguro en la relación.

Acuario

Recibirás una noticia que cambiará tu perspectiva sobre un plan de viaje o mudanza. En el trabajo, es momento de presentar tus ideas sin miedo a la crítica.

Piscis

Este día trae una revelación en el terreno sentimental. Alguien se sincerará contigo y tendrás que decidir si estás dispuesto a dar un paso más.

Fuente: Tribuna del Yaqui