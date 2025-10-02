ICE hará redada en el Super Bowl, Luis Miguel reaparece y más noticias en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Se acerca el fin de semana y si antes de desconectarte, no te quieres perder ningún detalle sobre tus artistas o programas favoritos, llegaste al lugar indicado. Se trata de Tribuna Top 3 Espectáculos, un resumen informativo con las noticias más importantes del día en el mundo del entretenimiento. Este jueves 2 de octubre entérate de porqué el cantante Bad Bunny podría cancelar su presentación en el show del Medio Tiempo del Super Bowl XL.

Nuevo trailer de Frankenstein de Guillermo del Toro

El trailer final de Frankenstein, película dirigida y escrita por el cineasta mexicano ganador del Oscar, Guillermo del Toro, ha generado gran expectación al ofrecer un vistazo más profundo a la estética visual del proyecto. La esperada adaptación del clásico de Mary Shelley se estrenará en Netflix el 7 de noviembre de 2025.

Luis Miguel reaparece junto a su novia

Recientemente el cantante Luis Miguel reapareció en redes sociales y causó furor con su apariencia. El intérprete de temas como La Incondicional se dejó ver con su novia, la diseñadora española Paloma Cuevas, con quien lleva casi tres años de relación y ambos lucían muy enamorados.

Bad Bunny podría cancelar su presentación en el Super Bowl

El Gobierno de Estados Unidos enviará a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) al recinto donde se realizará el Super Bowl LX, tras confirmarse que el espectáculo de Medio Tiempo será protagonizado por el puertoriqueño Bad Bunny.

Fuente: Tribuna del Yaqui