¿Imelda Tuñón sí envenenó a Marco Chacón? Esto respondió el esposo de Maribel Guardia

Ciudad de México.- Marco Chacón respondió contundentemente ante las especulaciones de que sí sería envenenado por Imelda Tuñón, en casa de Maribel Guardia

En medio del pleito legal y mediático que protagonizan la actriz de Televisa y su exnuera, Elisa Beristain aseguró que ella en una investigación que hizo, descubrió que presuntamente en agosto del 2023, Chacón descubriría que la viuda de Julián Figueroa lo estaría envenenando, después de que hubiera sido hospitalizado de emergencia, después de haber presentado síntomas extraños, que darían pie a esto.

Ahora, tras tantos dimes y diretes de por medio, el presentador mexicano, Pedro Sola, comentó que él no considera que la joven cantante esté "loca", pero señaló que en la información, es correcto que Marco tuvo que ser hospitalizado en esas fechas por síntomas de salud raros. Aunque no culpó a Imelda, destacó que si hubo algo sospechoso en toda esta situación, a lo que Ricardo Manjarrez agregó, que las sospechas surgieron porque en ese momento se pensó que Imelda podría haber manipulado alimentos o bebidas que consumía.

Ahora, para Ventaneando, Chacón decidió hablar sobre este tema con un encuentro con la prensa, en la que declaró que sí fue hospitalizado de emergencia, y que estuvo varios días y en su hogar fue algo muy triste y les costó superar esta situación, pero que no había nada más que pudiera deciles, sin negar o afirmar las especulaciones al respecto: "Estuve cinco días en el hospital. Fue una situación triste y muy penosa, que nos costó mucho superar en casa, pero no tengo nada más que decirles".

Finalmente, el empresario también fue cuestionado sobre una supuesta orden de restricción en su contra por parte de la exparticipante de La Academia VLA, que fue revelada por la propia Imelda con entrevistas en TV Azteca, el esposo de Maribel declaró que no tiene nada que decir de ello, pues a él no le ha llegado nada: "A mí nunca en la vida me ha llegado una notificación por una orden de restricción. Si la tengo, no me la notificaron".

Marco aclara su hospitalización. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui